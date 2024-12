Jorge Traverso habló sobre el paso de Blanca Rodríguez a la política y reveló qué le dijo cuando se fue de Canal 10

¿Le sorprendió?

No me sorprendió. Me sorprendió que de pronto dejara el informativo, ya que se había convertido en una figura central a la hora de informar y de pronto lo que me pudo sorprender un poco fue su decisión de abandonar ese rol y asumir otro que tiene sus complejidades. Blanca es muy tenaz, muy trabajadora, es inteligente, tiene muy buena formación, por lo tanto es de esperar que todo eso le sirva para realizar una tarea que sea importante para todos nosotros los uruguayos.

¿Qué le parecieron las declaraciones de Mujica que la eligió como senadora y en algún momento esbozó el hecho de que podría ser nuestra futura presidenta?

Sí que podría ser. Todo puede ser, por qué no. Yo creo que esta experiencia que va a vivir estos años en el Senado y también con eso que ha anunciado que va a realizar los recorridos fuera del Palacio Legislativo, etcétera, etcétera, le van a dar una idea a Blanca de cuánto está dispuesta a entregar en esta nueva actividad. Que es muy responsable, es una outsider, asume un cargo tan importante.

¿Cuánto hace que no habla con Blanca?

Hablamos en el momento en que anunció el abandono de Canal 10, ahí nos mandamos unos mensajes.

¿Qué le dijo usted?

Me acuerdo que le puse "tarea cumplida, lo mejor para vos en el futuro", una cosa así.