María Becerra sufrió "hemorragia interna con riesgo de vida": qué dice el comunicado del círculo íntimo de la cantante argentina

"Agradecemos profundamente el respeto, la empatía y el acompañamiento en este momento tan íntimo, familiar y sensible. Las actividades profesionales y públicas de ambos artistas quedarán suspendidas hasta nuevo aviso, priorizando por completo su recuperación", cierra el texto.

¿Qué es un embarazo ectópico?

La Mayo Clinic define al embarazo ectópico como aquel en el que el óvulo fecundado se implanta y crece fuera del útero, usualmente en las trompas de Falopio.

"Este tipo de embarazo ectópico se denomina embarazo tubárico. A veces, se produce en otras partes del cuerpo, como los ovarios, la cavidad abdominal o la parte inferior del útero (cuello del útero), que se conecta con la vagina", amplió la entidad.

Los embarazos ectópicos no pueden continuar con normalidad: el óvulo fecundado no puede sobrevivir, y el aumento de tejido puede provocar sangrado que ponga en riesgo la vida si no se trata.