Preparan la grilla de escenarios del carnaval 2025: un tablado en el Hipódromo de Maroñas y otras novedades

El funcionamiento de un tablado que se instalará en el Hipódromo de Maroñas será una novedad en la próxima zafra de actuaciones de conjuntos de carnaval , que comenzará a fines de enero , pero no la única: habrá un escenario en el estadio Luis Tróccoli y se extenderá el programa de actuaciones en localidades de Canelones.

En los tablados se presentarán los 42 conjuntos que van a concursar en el Teatro de Verano “Ramón Collazo” desde el lunes 27 de enero y otros tres que también son parte de Daecpu pero no concursan: Bafo da Onça, Géminis y el Grupo Vocal De todas Partes.

Si bien el concurso en el mítico escenario del Parque Rodó comenzará el último lunes de enero, en varios de los tablados habrá actuaciones desde el viernes 24, al otro día de realizado el Desfile Inaugural del Carnaval por la Av. 18 de Julio, como es habitual.

Hay escenarios que abren desde el primer día hasta los siguientes a la Noche de Fallos y otros que lo hacen en menos jornadas, dependiendo eso de diversos factores.

Quien preside la entidad llamada Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay detalló que hay tablados organizados por empresarios privados que ya están confirmados que funcionarán, que son un clásico y de mucha importancia para el carnaval por todo lo que movilizan: el de la Plaza 1° de Mayo, el del Velódromo Municipal, el Monumental de la Costa en el Géant, el del Parque Rodó y el del Club Malvín.

Daecpu, para que se sostenga una cantidad de escenarios acorde, incrementará sus inversiones y gestionará directamente o participará junto a otros actores (como Tenfield, por ejemplo) en el desarrollo de actividades en otros escenarios: Club Liverpool, Sala Nelly Goitiño del Sodre y Teatro Sala Movie del Montevideo Shopping Center.

Se desarrollan gestiones, además, tendientes a que funcionen nuevamente, como en 2024, los tablados Del Botánico (Rural del Prado) y La Bajada (Av Millán y Av. De las Instrucciones).

Todo eso se añade a lo ya mencionado: nuevos tablados en el Hipódromo de Maroñas y en las instalaciones del estadio del Club Atlético Cerro.

Carnaval en la Sala Teatro Movie.

El tablado del Hipódromo de Maroñas

En el caso del tablado del hipódromo, funcionará apenas culminen las actividades hípicas y quienes ya estén allí no deberán abonar una entrada adicional, sí quienes vayan específicamente a ver los espectáculos luego de la hora 20. El escenario estará delante de una de las tribunas, lo que asegura una calidad de observación óptima. Se contará con todos los servicios gastronómicos, con un estacionamiento interno para 250 vehículos y para la salida se gestionará que haya unidades de transporte público.

A esas propuestas se agregan los tablados de la red de escenarios populares, en coordinación con la Intendencia de Montevideo, que serán de 16 a 18 este año, una cifra similar a la de los carnavales recientes. Allí se cobrará una entrada con valor único y popular.

Carnaval de a pie. Daecpu

Carnaval de a pie

Hay, además, gestionado eso exclusivamente por Daecpu, una movida que se ha ido fortaleciendo tras la cancelación de los Rondamomo, denominada “Carnaval de pie”, que son escenarios que se instalan en sitios del área metropolitana en los que suele no haber otros tablados, con entrada gratuita y la presentación también de todos los conjuntos que concursan y los fuera de concurso, un emprendimiento “muy querido para Daecpu, porque es llevarle el carnaval a la gente que no puede ir al Teatro de Verano o a los otros tablados, en forma gratuita, con calidad técnica en el sonido y la iluminación y los mismos espectáculos, solo en eso invertimos unos US$ 300 mil, se trata de un carnaval muy tradicional, ese al que la gente va con sus reposeras, hay gente esperando esa noche todo un año”, contó Jaureguiverry.

El carnaval gratuito tiene otra expresión, con aportes de Daecpu (cubre los costos de al menos un conjunto, a veces más): los tablados itinerantes de la Intendencia de Montevideo, con un calendario de unas 20 jornadas y ubicaciones también estratégicas, decididas por la intendencia en coordinación con entidades de gobernanza local y otras que nuclean a vecinos.

Daecpu en varias de las instancias mencionadas articula no solo con la intendencia, también con los municipios que apuestan a que haya espectáculos de carnaval.

El presidente de Daecpu reflexionó, además, que “ya no hay un carnaval de Montevideo, la capital y Canelones para nosotros son uno, no hay una frontera y por eso vamos a extender el carnaval en Canelones, no solo en ciudades a las que ya íbamos como Las Piedras o La Paz, y en la costa, también vamos a ir a otras localidades desde este año, eso ya lo estamos hablando con la Intendencia de Canelones”.

Se considera también de mucha relevancia las contrataciones que realizan intendencias de otros departamentos, por ejemplo Maldonado, y también las que concretan privados, “porque todo eso es más trabajo para los carnavaleros”.

Jaureguiverry, entre otras consideraciones, remarcó que “todo lo que Daecpu hace es un servicio para la gente, para que disfrute, para el carnavalero que tiene que tener trabajo, para que los espectáculos se difundan, todo lo que nos ingresa por publicidad, por lo que sea, además, va para solventar los premios que se le pagan a los conjuntos y para los contratos que pagamos”.

Finalmente, señaló que en otra expresión de crecimiento de la institución, a partir de este año se acordó con la Intendencia de Montevideo y la gestión de comercialización de localidades (sillas) en los tres desfiles (Inaugural, de Escuelas de Samba y Llamadas) la realizará Daecpu.