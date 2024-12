Tristeza en Carnaval: murió Eduardo "Tano" Di Lorenzo, histórico letrista y autor de una icónica retirada de murga

En un ciclo de entrevistas impulsado por el Museo de Carnaval contó cómo fue su primer acercamiento: "Estaba en otros palo, en el rock. Tocaba la guitarra, rock, blues, Jimi Hendrix, Pink Floyd. No tenia nada que ver con Carnaval. Un amigo me dijo un día, '¿querés escribir en una murga?'. Me gustaba la idea. Tenia un vecino que tenia la murga 7 a 7 es un Empate, y escribí. El dueño de la murga me llevo a otra, que se llamaba La Lobizonas y ahí hice mi debut en 1978".