Franco Moccia, Country Manager de Fiserv: pronóstico de un futuro sin billetes y un cambio radical en los pagos

Mi carrera me ha llevado a explorar tanto el sector bancario como el servicio público en Argentina, experiencias que me han enseñado a reforzar la capacidad de adaptación y a valorar los desafíos y la oportunidad de aprendizaje continuo. La propuesta de liderar Fiserv en Uruguay llegó como un nuevo y emocionante paso para mí. Me motivó especialmente la oportunidad de dirigir una empresa con un fuerte compromiso con el país en un sector dinámico y en constante evolución. Además, Uruguay es un lugar al que siempre he estado cercano, pero nunca había tenido la oportunidad de vivir aquí, y estoy disfrutando mucho esta nueva etapa.

¿Cómo describiría la etapa actual de la empresa?

Fiserv es proveedor líder global de pagos y tecnología financiera para miles de instituciones financieras y negocios en todo mundo, operando en más de 100 países con una plantilla de 40,000 empleados. Nuestra misión es facilitar el movimiento de dinero e información para mejorar el funcionamiento global del comercio.

En Uruguay, Fiserv juega un papel crucial. Hemos triplicado nuestro equipo en los últimos cuatro años y ofrecemos servicios de procesamiento de pagos, comercio electrónico y emisión. Por ejemplo, nuestro equipo de prevención de fraudes no solo atiende a clientes locales, sino también a instituciones financieras en otros países.

Nos enorgullece contribuir al desarrollo del comercio local y global desde Uruguay, adaptándonos constantemente a un mercado de pagos dinámico y cambiante.

¿Qué estrategias emplean para estar a la vanguardia en tecnología e innovación?

Para mantenernos a la vanguardia en tecnología e innovación, en nuestra compañía adoptamos una estrategia proactiva que combina la adaptación constante y la integración de productos y soluciones globales. Como empresa global con presencia en Uruguay, aprovechamos rápidamente productos, ideas e infraestructuras de todo el mundo para garantizar seguridad, estabilidad tecnológica y un excelente servicio a nuestros clientes, a nivel local.

Por ejemplo, trabajamos con terminales Android para los comerciantes en Uruguay que no solo ofrecen seguridad, sino también la capacidad de cargar sus propias aplicaciones para gestionar aspectos clave de sus negocios, más allá de los pagos. Esta flexibilidad nos permite implementar soluciones innovadoras rápidamente y adaptarlas localmente, manteniendo así nuestra posición en la vanguardia del sector.

¿Cuál es su visión sobre la adopción de medios de pago electrónicos en Uruguay y cómo se alinea Fiserv con este proceso?

Uruguay ha mostrado un progreso significativo en la adopción de medios de pago electrónicos, aunque aún prevalece el uso del efectivo. Según nuestras encuestas locales, seis de cada diez personas creen que los billetes desaparecerán en la próxima década, reflejando una tendencia mundial. También observamos una amplia intención de uso futuro de cada vez más medios de pago digitales. Uruguay está activamente inmerso en esta transición, y desde Fiserv, estamos comprometidos en ser parte integral de este crecimiento y la mejora continua en el país. Personalmente, comparto la visión de que el efectivo tenderá a desaparecer en los próximos diez años, y vemos un amplio espacio para seguir avanzando en este cambio.

¿Para qué se prepara Fiserv? ¿Cuál es el mayor cambio que se viene en la industria?

Ahora lanzamos un nuevo producto llamado Merchant Center que, entre otras funcionalidades, permite a los comercios conciliar todas las transacciones adquiridas por Fiserv de una manera muy fácil y simple. A lo que apuntamos es a eso, a hacer que la gestión de un negocio sea cada vez más fácil.

Este portal proporciona a los comercios una plataforma intuitiva y fácil de usar para gestionar sus transacciones y acceder a información relevante en tiempo real. Además, este módulo para conciliar transacciones fue una herramienta altamente solicitada por los comercios, ya que los ayuda a identificar rápidamente desvíos, devoluciones y contracargos.

El Merchant Center se ha diseñado pensando en la seguridad y la protección de los datos sensibles de los clientes, lo que refleja nuestro enfoque en brindar soluciones integrales y confiables para toda nuestra red.

¿Cómo ha liderado Fiserv la integración de PIX en Uruguay y qué impacto tiene esta iniciativa en la evolución hacia pagos instantáneos en la región?

Fiserv fue pionero en permitir pagos con PIX en Uruguay, aprovechando la preferencia por este método de pago entre los brasileños. Esta iniciativa, que inició durante el verano, ha ampliado las opciones de pago en la región, mejorando la experiencia del cliente y fortaleciendo la competitividad del mercado uruguayo al alinearse con las demandas de los usuarios brasileños. Como resultado, Fiserv se ha posicionado como un líder en la transición hacia pagos instantáneos en América Latina.

Personalmente, coincido con esta visión que comentaba recién sobre un futuro sin billetes físicos, ya que los métodos de pago evolucionan constante y significativamente. En Fiserv, estamos preparados para adaptarnos a estos cambios. El respaldo internacional que tenemos nos permite mantenernos a la vanguardia en tecnologías financieras emergentes, preparándonos para potenciales escenarios futuros donde las transacciones podrían llevarse a cabo de manera aún más avanzada.

¿Cuál es su visión sobre el potencial de Uruguay en el contexto regional de las fintech y cómo puede destacarse como líder en esta área?

Uruguay cuenta con numerosas ventajas estratégicas: su proximidad a grandes mercados, excelente conectividad, sólido capital humano, estabilidad económica y acceso al crédito, ejes fundamentales para el desarrollo de las fintech. Creo firmemente que Uruguay tiene el potencial para ser un hub regional destacado en este campo.

El tamaño del país también juega a su favor de manera interesante. Si bien ser pequeño podría parecer una limitación, en realidad es un impulso para pensar y actuar globalmente desde el principio. Esto nos obliga a ser competitivos y a desarrollar soluciones que no solo sean relevantes para nuestro mercado local, sino que también tengan aplicabilidad en otros mercados.

¿Cuáles consideras que son los principales desafíos tanto para la industria de pagos digitales como para Fiserv en Uruguay?

Los desafíos son diversos y dinámicos. La ciberseguridad es crucial; estamos en un escenario en el que cada vez hay más digitalización y, por ende, nuevas maneras de vulnerar sistemas, por lo que estamos constantemente aprendiendo de incidentes en la industria y en otras partes del mundo para adaptarnos y proteger a nuestros clientes. Además, la industria requiere inversiones significativas. Como empresa global, tenemos la ventaja de acceder a tecnología disruptiva de última generación, alineándonos con los principales mercados financieros mundiales.

En Uruguay, procesamos casi un millón de transacciones diarias y servimos a cerca de 50,000 comercios. Estos números demandan una infraestructura robusta y continua inversión para asegurar un crecimiento sostenido. Mantenernos a la vanguardia en infraestructura, seguridad e innovación es crucial para mantener nuestro liderazgo en el mercado de pagos digitales en la región.