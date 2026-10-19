"Coruña, vas a conocer a un buen pescador": la insólita pesca de José María Giménez en su nuevo destino y a la espera de enfrentar a Atlético de Madrid

José María Giménez no pierde el tiempo ni dentro ni fuera de la cancha. Luego de sumar minutos el pasado viernes en el empate 1-1 como local frente a Levante por LaLiga de España, el zaguero uruguayo aprovechó la jornada de descanso otorgada al plantel de Deportivo La Coruña para desconectar y disfrutar de una de sus pasiones más grandes: la pesca.
Perfectamente equipado para la ocasión y rodeado de sus cañas, el capitán de la selección uruguaya de Diego Forlán compartió algunas postales en su cuenta de Instagram con un mensaje directo para su nuevo hogar: "Coruña, vas a conocer a un buen pescador".
Una jornada feliz para José María Giménez
La jornada en las costas gallegas no fue solo una expresión de deseo, sino que dio frutos llamativos.
José María Giménez sorprendió a sus seguidores al mostrar sus capturas del día, destacando entre ellas un pez aguja -una especie poco habitual de ver en las aguas uruguayas- y tres "lubinitas" que él mismo logró sacar del mar.
José María Giménez aprovechó el día libre en La Coruña y pescó de todo, entre otras cosas, estas lubinas
El parate pesquero le sirvió al zaguero para cargar energías de cara a un compromiso sumamente especial.
Es que el próximo sábado, Josema regresará a la capital española para pisar nuevamente el césped del Wanda Metropolitano, donde defenderá los colores de Deportivo La Coruña frente a su exequipo, Atlético de Madrid, al cual defendió durante 13 temporadas consecutivas con éxito.
Será un cruce cargado de emociones en un estadio que supo ser su casa y donde le guardan un cariño enorme -que es mutuo-, pero al que ahora volverá como rival.