"Coruña, vas a conocer a un buen pescador": la insólita pesca de José María Giménez en su nuevo destino y a la espera de enfrentar a Atlético de Madrid

José María Giménez no pierde el tiempo ni dentro ni fuera de la cancha. Luego de sumar minutos el pasado viernes en el empate 1-1 como local frente a Levante por LaLiga de España, el zaguero uruguayo aprovechó la jornada de descanso otorgada al plantel de Deportivo La Coruña para desconectar y disfrutar de una de sus pasiones más grandes: la pesca.

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Perfectamente equipado para la ocasión y rodeado de sus cañas, el capitán de la selección uruguaya de Diego Forlán compartió algunas postales en su cuenta de Instagram con un mensaje directo para su nuevo hogar: "Coruña, vas a conocer a un buen pescador".

La jornada en las costas gallegas no fue solo una expresión de deseo, sino que dio frutos llamativos.

José María Giménez sorprendió a sus seguidores al mostrar sus capturas del día, destacando entre ellas un pez aguja -una especie poco habitual de ver en las aguas uruguayas- y tres "lubinitas" que él mismo logró sacar del mar.

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José María Giménez aprovechó el día libre en La Coruña y pescó de todo, entre otras cosas, estas lubinas

El parate pesquero le sirvió al zaguero para cargar energías de cara a un compromiso sumamente especial.

Es que el próximo sábado, Josema regresará a la capital española para pisar nuevamente el césped del Wanda Metropolitano, donde defenderá los colores de Deportivo La Coruña frente a su exequipo, Atlético de Madrid, al cual defendió durante 13 temporadas consecutivas con éxito.

Será un cruce cargado de emociones en un estadio que supo ser su casa y donde le guardan un cariño enorme -que es mutuo-, pero al que ahora volverá como rival.