El duro desafío de Montevideo City Torque tras caer 3-0 ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana: solo hubo 12 remontadas de tres o más goles en torneos Conmebol

Montevideo City Torque cayó 3-0 contra Atlético Mineiro por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana , en un duro resultado que complicó sus chances para clasificar a la final del torneo.

Reinier, Bernard y el uruguayo Thiago Borbas anotaron los goles del Mineiro, que sabe que jugará la vuelta de las semis el próximo miércoles 21 de octubre en el Estadio Centenario con una amplia ventaja.

La estadística está en contra de Montevideo City Torque: desde que comenzó a disputarse la Copa Libertadores en 1960 hasta el día de hoy, solo se registraron 12 remontadas de tres o más goles en todos los torneos Conmebol.

Estas remontadas se dieron en la Copa Libertadores, la Supercopa Sudamericana, la Copa Conmebol y la Copa Merconorte . No hay registros de este tipo por Copa Sudamericana, Copa Mercosur , ni otros varios torneos de Conmebol disputados a lo largo de la historia.

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Torque se aferra a que ya tuvo una remontada similar en esta Sudamericana: en los cuartos de final perdió 2-0 contra Cienciano en Cusco, y luego lo venció 3-0 en el Estadio Centenario para alcanzar las semis.

Las remontadas por torneos Conmebol con las que se esperanza Montevideo City Torque

La primer remontada por tres goles en un torneo Conmebol ocurrió en 1990, por los octavos de final de la Supercopa Sudamericana (torneo que reunía a todos los campeones de Copa Libertadores). En esa fase Olimpia empató un 3-0 que le había propinado River Plate en Argentina con idéntico resultado, y superó al Millonario por penales.

En la Libertadores hay seis antecedentes:

1993: Sporting Cristal vs El Nacional, octavos de final. 0-3 Ida (Visitante)- 4-0 Vuelta (Local)

vs El Nacional, octavos de final. 0-3 Ida (Visitante)- 4-0 Vuelta (Local) 1999: Cerro Porteño vs Estudiantes de Mérida, cuartos de final: 0-3 Ida (V)- 4-0 Vuelta (L)

2000: Bolivar vs Nacional , octavos de final. 0-3 Ida (V) y 3-0 Vuelta (L) -5-3 por penales-

2012: U de Chile vs Deportivo Quito, octavos de final. 1-4 Ida (V) y 6-0 Vuelta (L)

2017: River Plate vs Jorge Wilstermann, cuartos de final. 0-3 Ida (V) y 8-0 Vuelta (L)

2025: Palmeiras vs LDU, semifinales. 0-3 Ida (V) y 4-0 Vuelta (L)

A pesar de que solo contó con ocho ediciones (la Libertadores lleva 67 copas jugadas incluyendo la competencia en disputa), la Copa Conmebol tuvo cuatro remontadas de este tipo, incluyendo la única vez en la historia de estos torneos que un equipo dio vuelta una desventaja de cuatro goles.

Se trató de la final de la edición de 1995, entre Rosario Central y Atlético Mineiro. El equipo brasileño ganó 4-0 la ida, pero los Canallas lograron el mismo resultado en el Gigante de Arroyito en la vuelta y luego se llevaron el trofeo en los penales.

Hubo otros tres casos de remontadas de tres goles en esta copa:

1993: San Lorenzo vs Sportivo Luqueño, cuartos de final. 0-3 Ida (V) y 4-1 Vuelta (L)

vs Sportivo Luqueño, cuartos de final. 0-3 Ida (V) y 4-1 Vuelta (L) 1995: Cobreloa vs Ciclista Lima, octavos de final. 1-4 Ida (V) y 7-2 Vuelta (L)

vs Ciclista Lima, octavos de final. 1-4 Ida (V) y 7-2 Vuelta (L) 1999: Talleres vs Independiente Petrolero, octavos de final. 1-4 Ida (V) y 3-0 Vuelta (L) -5-4 por penales-

También existe un antecedente por la Copa Merconorte, torneo paralelo a la Copa Mercosur que reunía a competidores de Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela.

En las semifinales de la edición 2001 (la última de ese torneo), Emelec empató en Ecuador el 4-1 que Santos Laguna le había propinado en México con el mismo resultado en la vuelta, y luego lo superó por la vía de los penales.

De las 12 remontadas por tres o más goles de las que hay registro en torneos Conmebol, solo cuatro se resolvieron por penales, mientras que las otras culminaron con más goles del equipo que dio vuelta la serie. En ninguno de los casos el vencedor revirtió la serie jugando fuera de su casa, y ningún equipo uruguayo logró remontar esta desventaja.

Un equipo estuvo cerca: Danubio. En la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana 2017, el Franjeado perdió por 3-0 con Sport Recife en Brasil, pero logró empatar la serie con un 3-0 a favor en el Estadio Centenario. Sin embargo, el club uruguayo perdió en los penales y la épica quedó trunca.