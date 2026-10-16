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El motor uruguayo en lo más alto: Nahitan Nández brilló, Al-Qadsiah quedó líder y superó a los gigantes de Arabia Saudita

Dirigido por Brendan Rodgers, el técnico que tuvo a Luis Suárez y a Sebastián Coates en Liverpool, el equipo es puntero, cuenta también con el zaguero Gastón Álvarez y superaron a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y a Al-Diriyah de Darwin Núñez

16 de octubre de 2026 17:40 hs
Nahitan Nandez celebra su gol ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Nahitan Nandez celebra su gol ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Con un protagonismo estelar de la presencia uruguaya de Nahitan Nández y Gastón Álvarez, Al-Qadsiah consiguió este viernes un triunfo trascendental al vencer por 2-1 como local a Abha por la novena fecha de la Saudi Pro League. Este resultado catapulta al conjunto árabe a lo más alto de la tabla de posiciones, superando a verdaderos gigantes económicos del torneo como Al-Hilal, Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y Al-Diriyah de Darwin Núñez.

El triunfo de Al-Qadsiah tuvo como gran figura a Nahitan Nández. El mediocampista uruguayo volvió a salir al campo de juego como titular y ratificó por qué se ha transformado en el verdadero motor del equipo en lo que va del torneo.

Desplegado sobre la banda derecha en su posición de volante interno y no como lateral, Nández mostró todo su despliegue físico, dinámica e intensidad, siendo determinante tanto en la contención como en la transición ofensiva.

Un partido para quedar como punteros

La muestra de Nahitan Nández dentro de la cancha concluyó a los 85 minutos, cuando fue sustituido entre aplausos por el técnico norirlandés Brendan Rodgers.

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Por su parte, el zaguero uruguayo Gastón Álvarez completó una actuación sumamente solvente en la retaguardia, disputando la totalidad de los 90 minutos y aportando firmeza para sostener la ventaja hasta el pitazo final.

Un pilar fundamental de este sorpresivo y consolidado presente es el trabajo táctico de Brendan Rodgers.

El entrenador norirlandés, de destacado recorrido internacional y bien recordado en Uruguay por haber dirigido a Luis Suárez y Sebastián Coates durante su glorioso paso por Liverpool de Inglaterra, ha logrado ensamblar una estructura sólida que le permite pelearle de igual a igual a los planteles más ostentosos del continente asiático.

De la mano del liderazgo en mitad de cancha de Nández y una defensa firme con Álvarez, Al-Qadsiah mira a todos desde arriba en Arabia Saudita.

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