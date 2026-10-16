El motor uruguayo en lo más alto: Nahitan Nández brilló, Al-Qadsiah quedó líder y superó a los gigantes de Arabia Saudita

Con un protagonismo estelar de la presencia uruguaya de Nahitan Nández y Gastón Álvarez, Al-Qadsiah consiguió este viernes un triunfo trascendental al vencer por 2-1 como local a Abha por la novena fecha de la Saudi Pro League. Este resultado catapulta al conjunto árabe a lo más alto de la tabla de posiciones, superando a verdaderos gigantes económicos del torneo como Al-Hilal, Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y Al-Diriyah de Darwin Núñez.

El triunfo de Al-Qadsiah tuvo como gran figura a Nahitan Nández. El mediocampista uruguayo volvió a salir al campo de juego como titular y ratificó por qué se ha transformado en el verdadero motor del equipo en lo que va del torneo.

Desplegado sobre la banda derecha en su posición de volante interno y no como lateral, Nández mostró todo su despliegue físico, dinámica e intensidad, siendo determinante tanto en la contención como en la transición ofensiva.

La muestra de Nahitan Nández dentro de la cancha concluyó a los 85 minutos, cuando fue sustituido entre aplausos por el técnico norirlandés Brendan Rodgers.

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Por su parte, el zaguero uruguayo Gastón Álvarez completó una actuación sumamente solvente en la retaguardia, disputando la totalidad de los 90 minutos y aportando firmeza para sostener la ventaja hasta el pitazo final.

Un pilar fundamental de este sorpresivo y consolidado presente es el trabajo táctico de Brendan Rodgers.

El entrenador norirlandés, de destacado recorrido internacional y bien recordado en Uruguay por haber dirigido a Luis Suárez y Sebastián Coates durante su glorioso paso por Liverpool de Inglaterra, ha logrado ensamblar una estructura sólida que le permite pelearle de igual a igual a los planteles más ostentosos del continente asiático.

De la mano del liderazgo en mitad de cancha de Nández y una defensa firme con Álvarez, Al-Qadsiah mira a todos desde arriba en Arabia Saudita.