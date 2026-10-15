Inmortalizados en el Estadio Metropolitano: Diego Godín y Diego Forlán ingresaron al nuevo Paseo de Leyendas de Atlético de Madrid

Atlético de Madrid vivió una jornada histórica en las inmediaciones del Estadio Riyadh Air Metropolitano. A partir de este miércoles, Diego Godín y Diego Forlán forman parte de manera oficial del flamante y exclusivo Paseo de Leyendas del club colchonero, un espacio exterior completamente remodelado tras dejar atrás el antiguo criterio automático de los 100 partidos oficiales, el cual solía generar fuerte disconformidad y rechazo en la afición al incluir a figuras controvertidas.

En esta nueva etapa institucional, la dirigencia decidió trasladar la decisión al activo más valioso del club: sus simpatizantes.

A través de una votación democrática y masiva en la que participaron 47.095 socios, la parcialidad rojiblanca respaldó de forma contundente la inclusión de los dos referentes uruguayos, reconociendo el impacto deportivo y afectivo que dejaron a su paso por la capital española.

Nacido en Rosario en 1986, Diego Godín defendió la camiseta de Atlético de Madrid a lo largo de nueve temporadas consecutivas, sumando un impresionante registro de 389 partidos oficiales y 27 goles.

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Diego Godín con Atlético de Madrid Getty Images

Durante su estadía, el zaguero se consolidó como uno de los mejores defensores centrales del planeta. Líder natural dentro y fuera de la cancha, dominante en el juego aéreo y venerado por su entrega desmedida, terminó heredando el brazalete de capitán. Bajo su liderazgo en la zaga, el club cosechó LaLiga de España, la Copa del Rey y la Supercopa Española a nivel local, mientras que en el plano internacional alzó dos Europa League y dos Supercopas de Europa.

"¡¡Qué honor!!!", escribió Diego Godín en su cuenta de Instagram al enterarse de su nombramiento.

Diego Forlán: la voracidad goleadora que rompió la sequía

Por su parte, Diego Forlán, nacido en Montevideo en 1979 desembarcó en Atlético de Madrid en la temporada 2007 procedente de Villarreal y no tardó en dejar una marca imborrable.

Durante sus cinco campañas en la institución, el delantero disputó 198 encuentros y convirtió 96 tantos, demostrando una pegada letal con ambas piernas.

Diego Forlán, celebrando el título de la Europa League con Atlético Madrid

Su aporte fue determinante para que Atlético volviera a la cumbre europea con la conquista de la Europa League 2010, certamen en el que fue la gran figura al marcar goles decisivos tanto en las semifinales como en la recordada final.

Vistiendo la albirroja obtuvo además la Supercopa de Europa de ese mismo año y se coronó con la prestigiosa Bota de Oro como máximo artillero del continente.

Con este renovado espacio, Atlético de Madrid corrige las injusticias del pasado y asegura que la huella de dos de los deportistas más influyentes en la historia reciente del club permanezca resguardada y viva para las futuras generaciones de hinchas.