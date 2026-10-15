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Los convocados de Nacional para enfrentar a Rentistas por la Copa AUF Uruguay, y el probable equipo alternativo del tricolor

Siete de los once titulares de Nacional contra Central Español no están convocados, y se espera que Daniel Carreño realice 10 cambios respecto a ese encuentro

15 de octubre de 2026 13:59 hs
Daniel Carreño en el partido ante Central Español

Daniel Carreño en el partido ante Central Español

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional presentó la lista de convocados para el partido de este jueves a las 20:00 contra Rentistas, correspondiente a la segunda fase de la Copa AUF Uruguay.

El entrenador Daniel Carreño sacó de la convocatoria a varios de los habituales titulares del equipo, manteniendo su idea de disputar la Copa Uruguay con un equipo alternativo.

Francisco Calvo, Camilo Cándido, Sebastián Coates, Maximiliano Gómez, Luciano González Gastón Martirena y Lucas Rodríguez, todos titulares ante Central Español el pasado fin de semana, no integran la lista para este jueves.

De ese once solo quedan el golero Alexis Martín Arias, Luciano Boggio, Tiziano Correa y Luciano Rodríguez.

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Varios futbolistas que no estuvieron entre los convocados para ese encuentro se metieron en la lista: Benjamín Núñez, Juan García, Agustín Dos Santos, Nahuel Gelos (el único de los futbolistas contratados en el último mercado que aún no tuvo minutos), Bruno Zuculini y Pavel Núñez.

Se espera que Martín Arias sea el único de los titulares ante Central que se mantenga en el once de este jueves, con Felipe Bianchi como alternativa en el banco. En todos los demás puestos Carreño rotará el equipo.

El probable once de Nacional está conformado por: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Nicolás Rodríguez; Bruno Zuculini, Agustín Dos Santos; Alejandro Martínez, Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez; Maximiliano Silvera.

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