Homenaje a Tabaré Vázquez en celebración por los 90 años de CASMU: su hijo, Álvaro Vázquez, llevó de regalo el estetoscopio que utilizó su padre durante su carrera

El presidente de CASMU, Dr. Raúl Germán Rodríguez, se mostró emocionado al recordar al expresidente Dr. Tabaré Vázquez en el marco de las conmemoraciones por los 90 años de la institución. El expresidente de la República fue reconocido no solo por su trayectoria como médico, sino también por los avances logrados en temas de salud durante sus gobiernos, destacando la lucha contra el tabaquismo y la promoción de las leyes que permitieron la creación del Fondo Nacional de Recursos y del fondo de garantía para mutualistas. Sin esto último, aseguró Rodríguez, CASMU habría desaparecido.

Por su parte, el Dr. Alfredo Toledo, máster en gestión de servicios de salud e integrante de CASMU, también recordó los logros de Vázquez. “En 2005 empieza a liderar el país y a reformar la salud. Él decía que no había reforma en la salud si no estaba CASMU. En ese momento, la situación de las mutualistas en general no era nada buena, ya que en el período anterior a 2005, ocho instituciones habían sido intervenidas”, recordó Toledo.