Inversiones en Uruguay: qué cambia con el nuevo decreto y por qué las empresas tienen un plazo clave para decidir

El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto 329/025 , que actualiza el régimen general de promoción de inversiones en Uruguay y modifica varios aspectos vinculados a la evaluación de proyectos, la matriz de indicadores y los incentivos fiscales. El nuevo marco coexistirá con el régimen anterior —Decreto 268/020— hasta el 30 de abril , plazo en el que las empresas podrán optar por el sistema que les resulte más conveniente.

Según explicó Ana Méndez , Socia de Asesoramiento Impositivo y Legal de Deloitte Uruguay, los principales cambios no están en los beneficios fiscales en sí, sino en la forma en que se evalúan los proyectos de inversión y las externalidades positivas que deben generar las empresas para acceder a las exoneraciones.

“El cambio principal está en la matriz de indicadores, en los indicadores y en la forma de cálculo. Los beneficios se mantienen en la misma línea, pero los esfuerzos que deberán hacer las empresas para acceder a la exoneración de IRAE serán distintos”, indicó.

El nuevo decreto mantiene el esquema de evaluación basado en una matriz de indicadores, aunque introduce modificaciones en las ponderaciones y en los criterios de evaluación. Entre los indicadores principales se mantienen la generación de empleo, la descentralización, el aumento de exportaciones, la sostenibilidad ambiental, la innovación (adecuación tecnológica; innovación; investigación y desarrollo) y un nuevo indicador estratégico.

Uno de los cambios relevantes es que el indicador de empleo tendrá una ponderación menor, aunque incorporará puntaje adicional por la contratación de jóvenes, mujeres y colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. A su vez, las empresas deberán comprometer el mantenimiento del empleo durante cinco años, un plazo mayor al del régimen anterior (3 años).

En materia de descentralización, Montevideo dejará de computar puntaje, una medida orientada a incentivar inversiones en el interior del país. Además, en el indicador de sostenibilidad ambiental se detallan con mayor precisión las inversiones que podrán generar puntaje.

Incentivos para pymes y grandes inversiones

El Decreto 329/025 también introduce incentivos adicionales para micro, pequeñas y medianas empresas. Las micro y pequeñas empresas recibirán 15 puntos porcentuales adicionales de exoneración de IRAE y más plazo para utilizar el beneficio, mientras que las empresas medianas también accederán a beneficios adicionales que no estaban contemplados en el régimen anterior.

Por otra parte, se establece un régimen especial para proyectos de gran inversión, superiores a aproximadamente 30 millones de dólares, que podrán acceder a exoneraciones de IRAE de hasta el 100% de la inversión elegible, siempre que cumplan determinados requisitos vinculados a empleo e innovación y sean ejecutados en cierto umbral temporal.

Según Méndez, estos cambios muestran que el país busca acelarar inversiones de mayor porte y promover proyectos con mayor impacto económico.

Periodo ventana clave para las empresas

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo régimen es el período de transición entre ambos decretos. Las empresas que presenten proyectos o que ya los hayan presentado recientemente podrán analizar qué régimen les resulta más conveniente hasta el próximo 30 de abril.

“Es un momento clave para analizar los compromisos y los beneficios potenciales de cada régimen antes de tomar la decisión. A modo de ejemplo, para empresas de comercio y servicios que en el régimen anterior podían acceder a beneficios obteniendo certificaciones internacionales el doble click antes del 30 de abril se impone”, señaló Méndez.

Las empresas que hayan presentado proyectos entre agosto de 2025 y enero de 2026 también podrán optar por cambiarse al nuevo régimen manteniendo la fecha original de presentación.

El rol de la consultoría en los proyectos de inversión

Desde Deloitte explican que el asesoramiento en estos procesos no se limita a la presentación del proyecto, sino que implica un análisis integral de la situación fiscal de la empresa, los compromisos asumidos y la capacidad real de aprovechar los beneficios fiscales.

El acompañamiento incluye el análisis del proyecto, la presentación ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), el seguimiento del cumplimiento de indicadores y la estrategia para utilizar los beneficios fiscales a lo largo del tiempo.

Un régimen más exigente y estratégico

El nuevo decreto mantiene la estructura general del régimen de promoción de inversiones, pero introduce cambios en la matriz de indicadores, plazos de ejecución más acotados y mayores exigencias en el mantenimiento de compromisos, especialmente en materia de empleo.

Por este motivo, Deloitte Uruguay recomienda que las empresas planifiquen sus inversiones con anticipación y realicen un análisis comparativo entre ambos regímenes antes del 30 de abril, fecha límite para optar por uno u otro sistema.

En ese contexto, el período actual aparece como una etapa clave para la planificación de inversiones en Uruguay, ya que la elección del régimen puede impactar significativamente en el nivel de beneficios fiscales que obtenga cada proyecto.