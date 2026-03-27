Banco Central aplicó sanción de más de US$ 30 mil a agente de valores que opera en la zona franca de Colonia

El Banco Central (BCU) decidió aplicar una multa a un agente de valores luego de efectuar una investigación sobre aspectos vinculados a la protección de los inversores y al sistema de prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo .

La semana pasada, l a Superintendencia de Servicios Financieros del BCU emitió una resolución sobre las actuaciones realizadas en la empresa Global Securities Agente de Valores que culminaron con una sanción de 200.000 Unidades Indexadas (IU), equivalentes a US$ 31.920 .

Los estados financieros de la compañía a setiembre de 2025 (compilados por el estudio Bianchi y Asociados) señalan que Global Securities es usuaria directa de Zona Franca Colonia . Agregan que la actividad principal es la de intermediar entre oferta y demanda de valores y prestar servicios de asesoramiento y administración de productos financieros .

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En los controles realizados por el BCU se detectaron incumplimientos como la falta de contratos o fichas de clientes y que algunos proveedores de servicios de debida diligencia están radicados en las Islas Vírgenes Británicas, jurisdicción que desde el 13 de junio del año pasado integra una lista de países que están bajo mayor vigilancia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) . Además se identificaron casos de clientes de alto riesgo o que manejan montos significativos que no presentaron documentación sobre el origen de sus fondos.

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La resolución indicó que en algunos casos examinados se observó que algunos clientes clasificados como conservadores y muy conservadores tuvieron operativa con fondos de inversión que incluyen instrumentos de riesgo.

La Superintendencia de Servicios Financieros señaló que Global Securities no cuenta con manuales de procedimientos documentados acordes al tamaño y complejidad de las operaciones que maneja. También se verificó que en las operaciones de renta fija, el intermediario de valores cobra a los clientes un diferencial de precio que no es informado a los clientes como parte del costo de las transacciones realizadas.

El documento expuso que en el caso de clientes de riesgo alto o que manejan capitales significativos no existía documentación respaldante del origen de los fondos y que se advirtieron faltantes sobre la justificación de encontrarse al día con sus obligaciones tributarias.

La resolución, luego de procesar la información, mencionó que la Recopilación de Normas de Mercado de Valores expresa que los intermediarios de valores y las administradoras de fondos deben instrumentar los procedimientos que estimen más eficaces para verificar la identidad de sus clientes antes de establecer una relación comercial definitiva.

Según las mismas normas también deben determinar el perfil de actividad de sus clientes a efectos de monitorear adecuadamente sus transacciones y aplicar procedimientos de debida diligencia intensificada para las categorías de mayor riesgo.

Otra disposición es que la empresa que preste el servicio tercerizado de debida diligencia debe estar radicado en un país que no esté siendo objeto de medidas especiales por parte del GAFI y que no esté incluido en la lista de los que no cumplen con criterios de transparencia y cooperación en materia fiscal emitida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

A su vez, la resolución indicó que los intermediarios de valores deben prestar atención a las transacciones que resulten inusuales, complejas o de gran magnitud. El documento recordó que la compañía presentó descargos, pero agregó que no fueron de recibo porque las acciones implementadas luego de la constatación de las infracciones no la exime de responsabilidad administrativa.

Por tanto resolvió la aplicación de la sanción a Global Securities con la multa de 200.000 UI por los incumplimientos detectados.