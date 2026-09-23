La empresa uruguaya que lleva más de 30 años detrás de los grandes eventos y ahora apuesta por la IA

Desde sus comienzos en 1992 , AUDICO ha recorrido un camino de crecimiento y evolución constante, acompañando el desarrollo de la industria de los eventos a nivel global. A lo largo de más de 30 años , la empresa ha sido protagonista proveyendo técnica de eventos corporativos, congresos, y encuentros de diversa magnitud, construyendo una trayectoria basada en la calidad del servicio, la profesionalidad y la confianza de sus clientes.

Con base operativa en Montevideo y Maldonado y operaciones en todo el país , AUDICO ha sabido adaptarse a las transformaciones del mercado, incorporando nuevas soluciones y ampliando sus capacidades para responder a las exigencias de una industria cada vez más dinámica.

Sin embargo, su mayor diferencial no radica únicamente en los años de experiencia acumulados, sino también en su capacidad para evolucionar sin perder la esencia que la ha acompañado desde sus inicios , con el compromiso de convertir cada evento en una experiencia memorable.

En un sector donde la tecnología avanza a gran velocidad, AUDICO apuesta a mantenerse a la vanguardia mediante la actualización permanente de sus equipamientos, la incorporación de nuevas herramientas y la implementación de soluciones tecnológicas de primera línea.

La empresa combina su experiencia con equipamiento profesional de última generación en Pantallas led, sonido, iluminación y todo lo referido a soluciones audiovisuales, ofreciendo propuestas que responden a las necesidades de los eventos actuales.

Esta evolución también se refleja en la incorporación de nuevas tecnologías, por ejemplo, vinculadas a la interpretación simultánea mediante inteligencia artificial, una herramienta que abre nuevas posibilidades para el desarrollo de congresos, encuentros internacionales y eventos corporativos.

La innovación no representa únicamente una inversión en equipamiento. Para AUDICO, significa ofrecer nuevas experiencias, optimizar la operativa y brindar soluciones cada vez más profesionales, eficientes, creativas y adaptadas a las necesidades de sus clientes.

A esta apuesta tecnológica se suma un equipo humano joven, dinámico y altamente comprometido, que combina nuevas ideas y conocimientos con la experiencia de una empresa que lleva más de tres décadas trabajando en el sector.

No hay grandes o pequeños eventos: para todos la misma calidad y compromiso

Uno de los principales desafíos de esta nueva etapa es ampliar el conocimiento sobre el alcance de los servicios de AUDICO.

Si bien su trayectoria está asociada a eventos de gran visibilidad, congresos y eventos empresariales de gran porte, la compañía también ofrece soluciones para encuentros de tipo cotidiano, que para Audico requieren el mismo cuidado y profesionalismo técnico.

La premisa es clara: el tamaño de un evento no determina la importancia que tiene para quienes lo organizan.

Por eso, AUDICO apuesta a ofrecer soluciones personalizadas, con el mismo compromiso, profesionalismo y calidad de atención, independientemente de la magnitud de cada proyecto.

Esta filosofía también se refleja en su crecimiento, con el objetivo de acercar tecnología profesional y servicios de calidad a un público cada vez más amplio, con opciones que se adaptan a distintas necesidades y presupuestos.

Los desafíos de una nueva etapa

De cara al futuro, AUDICO se propone continuar fortaleciendo su posicionamiento como la empresa referente en soluciones técnicas para eventos, profundizando su apuesta por la innovación, la capacitación de su equipo y la incorporación de nuevas tecnologías.

Entre sus principales desafíos se encuentran acompañar la evolución de la industria, ampliar su presencia en nuevos segmentos del mercado y seguir desarrollando soluciones que permitan a sus clientes acceder a experiencias de mayor calidad.

La empresa busca reflejar ese momento de su historia a través de un equipo que trabaja de forma coordinada, respaldado por más de 30 años de experiencia y, al mismo tiempo, por una mirada moderna y la tecnología necesaria para acompañar las nuevas exigencias de los eventos.

En una industria donde cada detalle puede marcar la diferencia, AUDICO entiende que la tecnología es una herramienta fundamental, pero que el verdadero valor está en las personas, la atención personalizada y la confianza que se construye con cada cliente.

Más de tres décadas después de sus comienzos, AUDICO demuestra que tener historia no significa quedarse en el pasado, sino contar con la experiencia necesaria para seguir innovando y construir el futuro.