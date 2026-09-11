Más eléctricos, híbridos y SUV: cómo está cambiando el mercado automotor uruguayo y qué lugar ocupa MG

El mercado automotor uruguayo atraviesa una transformación marcada por la llegada de nuevas tecnologías, una mayor oferta de vehículos electrificados y el crecimiento de los SUV . En ese escenario, las marcas buscan adaptar sus gamas a un consumidor que cuenta con cada vez más alternativas a la hora de elegir un cero kilómetro.

Los datos más recientes de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) muestran la dimensión de ese cambio. En agosto de 2026 se comercializaron 6.781 vehículos en Uruguay y, dentro del total de unidades vendidas, los modelos eléctricos representaron el 51% del mercado . Los híbridos, por su parte, representaron cerca del 10%, de acuerdo con las estadísticas de ACAU.

La transformación también se refleja en la oferta disponible. Los vehículos electrificados dejaron de concentrarse exclusivamente en segmentos de mayor precio y comenzaron a incorporarse a categorías más amplias, con propuestas pensadas para el uso cotidiano y distintos perfiles de consumidores.

En paralelo, los SUV mantienen un peso importante dentro del mercado. En junio, el MGS5 registró 96 unidades comercializadas dentro de la categoría SUV/CUV , según las estadísticas de ventas de ACAU correspondientes a ese mes.

Una gama que acompaña el cambio

En ese contexto, MG viene ampliando su oferta en Uruguay con alternativas que abarcan distintas tecnologías y segmentos. Actualmente, la marca cuenta con modelos eléctricos como el MG4 Urban, MGS5 EV, MG4 y MG ZS EV, además de una propuesta híbrida con el MG3 Hybrid+ y una alternativa a nafta como el MG ZS.

La incorporación de nuevas tecnologías busca responder a una demanda que ya no se limita a la elección entre nafta o diésel. Autonomía, consumo, tiempos de carga, tecnología, seguridad y practicidad forman parte de los factores que ganaron espacio en la decisión de compra.

Uno de los lanzamientos que refleja esa estrategia es el MG4 Urban, un hatchback 100% eléctrico desarrollado sobre la plataforma E3. El modelo cuenta con un motor de 150 CV, batería de tecnología LFP y una autonomía de hasta 325 kilómetros bajo ciclo WLTP, según la información técnica proporcionada por MG. También incorpora carga rápida del 10% al 80% en 28 minutos.

La propuesta de MG también contempla al consumidor que todavía busca una transición gradual hacia la electrificación. El MG3 Hybrid+ por ejemplo, combina un motor de combustión con asistencia eléctrica y está orientado a quienes buscan reducir el consumo sin pasar directamente a un vehículo completamente eléctrico.

Un mercado con más alternativas

El cambio tecnológico ocurre, además, en un mercado donde aumentó la cantidad de marcas y modelos disponibles. La presencia de fabricantes asiáticos, especialmente con propuestas eléctricas e híbridas, modificó el mapa de opciones para los compradores uruguayos.

Dentro de las categorías de automóviles y SUV, los vehículos eléctricos también ganaron terreno durante agosto. A partir del desglose de las estadísticas de ACAU, los eléctricos representaron aproximadamente el 68% de los automóviles y el 61% de los SUV comercializados durante ese mes. Se trata de porcentajes calculados sobre los totales de cada categoría a partir de los datos publicados por la asociación.

En este escenario, MG busca acompañar la transformación del mercado con una gama que reúne distintas alternativas de movilidad. La marca cuenta con propuestas a combustión, híbridas y eléctricas, una estrategia que le permite atender diferentes necesidades y perfiles de usuarios dentro de un mercado cada vez más diverso.

Esa variedad también se refleja en la evolución de su oferta en Uruguay, donde los modelos electrificados ganaron espacio junto a una gama de SUV y vehículos urbanos.

Más que un cambio de tecnología, la transformación del mercado plantea una nueva forma de pensar el automóvil. En ese proceso, MG apuesta por una gama capaz de acompañar al consumidor en distintas etapas de la transición hacia una movilidad más electrificada, con alternativas que van desde modelos híbridos hasta vehículos completamente eléctricos.