Mi primer celular: ¿herramienta o problema?

¿Es el celular el problema? ¿O es la forma en que lo usamos? En una conversación honesta y cercana, la magíster en terapias psicológicas Lorena Estefanell dejó en claro que la tecnología no cambia nuestras necesidades humanas más profundas: las resignifica.

“El celular no genera insomnio si está en un cajón”, afirmó con énfasis. Para Estefanell, lo importante no es demonizar el dispositivo, sino entender cómo lo usamos y qué lugar ocupa en nuestra vida cotidiana. “La forma en que usamos la tecnología puede construir valor... o no”, planteó.

Embed - Conectados con Responsabilidad | Tiempo en Pantalla

La especialista hizo hincapié en que, aunque las formas cambien, las necesidades siguen siendo las mismas. “Cuando yo tenía 15 años iba a la plaza, daba vueltas con la motito, pasaba mil veces para ver si alguien me miraba... hoy lo mismo se expresa con un fueguito o un like en una historia”, destacó. Lo que cambia es el canal, no la intención humana de buscar reconocimiento, pertenencia y afecto.

Además, apeló a no caer en una visión simplista de la tecnología. “Preguntarnos si es buena o mala no nos lleva a ninguna parte. La historia demuestra que cuando la humanidad avanza tecnológicamente, no vuelve atrás: ajusta, regula, mejora”, aseguró. En ese sentido, la clave estaría en cómo acompañamos desde la adultez, con límites, diálogo y comprensión.

El ciclo Conectados con Responsabilidad propone mirar más allá del dispositivo y poner el foco en las personas, sus decisiones y el impacto real que tiene la tecnología en su bienestar. Porque el verdadero cambio no pasa solo por lo que usamos, sino por cómo elegimos usarlo.