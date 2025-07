Ministro de Desarrollo Social comparece en el Parlamento por muertes de personas en situación de calle

En rueda de prensa, el diputado blanco Sebastián Andujar explicó que hasta el momento Civila viene dando respuestas "genéricas" sobre las actuaciones del Mides desde que asumió como ministro y como han llevado adelante la "coordinación institucional" de la cartera con la alerta roja.

"Nosotros queremos profundizar mucho más con respecto a qué sucedió, por qué se murieron esas personas, si es porque no hubo una eficacia en la gestión, si hubo o no una omisión, si hay responsables o no y como se moverán en el futuro", explicó.

Previo al anuncio de esta convocatoria, al menos seis personas en situación de calle habían muerto en Uruguay.

Dos de ellos fueron encontrados muertos en Montevideo, mientras que los otros cuatro fueron localizados en localidades de Rivera, Salto, Artigas y Treinta y Tres.

Producto de las muertes y las bajas temperaturas que se han registrado en Uruguay, el gobierno anunció hace varios días en rueda de prensa que, al amparo de la ley, resolvieron la declaración de una alerta pública de nivel rojo y de alcance nacional.

Esta medida de alerta de nivel rojo no restringe la movilidad ni determina cese de actividades de ningún tipo, no afectará actividades públicas ni educativas.