Heber pidió "bajar la pelota" dentro del PN y no discutir "públicamente" futuro presidente del directorio

El primero fue candidato único en octubre y tiene el apoyo de Aire Fresco y DCentro, mientras que el segundo lidera Alianza País, el sector más votado en la primera vuelta.

"Me he llamado a silencio", dijo Heber. "No me gusta estar manejando nombres y cuestionando nombres en forma pública. Todos los blancos son compañeros importantes", agregó el dirigente herrerista.

"Este es un partido democrático, si no hay entendimientos vayamos a la elección como lo hemos hecho en el pasado", sentenció.

Desde finales de mayo, Macarena Rubio es la presidenta del directorio, luego de que Pablo Iturralde renunciara cuando se difundieron chats que mantuvo con el exsenador Gustavo Penadés, en los que dijo que la fiscal Alicia Ghione favorecía a los intereses blancos.

La intención es definir candidatos entre enero y febrero para convocar a la elección en marzo.

Continuidad de Azambuya y Sanjurjo en el Ministerio del Interior

El exministro del Interior dijo que le "alegra" la continuidad de José Manuel Azambuya como director de la Policía Nacional y del técnico en seguridad pública Diego Sanjurjo, ambos dentro de la cartera que encabezará Carlos Negro.

"Nos alegra que se este eligiendo gente que fue de nuestra confianza, que fueron elegidos por nosotros", dijo Heber.

"Aquellos que nos criticaban en el pasado, tendrán que dar las explicaciones", sentenció.