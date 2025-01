"Voy a renunciar a la banca en el Senado": Lacalle Pou reveló sus planes a futuro y dijo que "tampoco" irá al Directorio

A fines de diciembre el semanario Búsqueda informó que Lacalle Pou había transmitido a su entorno que no asumiría la banca en el Senado de la República, ya que se tomaría un tiempo de "descanso".

Este lunes en una rueda de prensa desde el Hipódromo de Maroñas, lugar al que llegó para asistir al Gran Premio Ramírez 2025, el presidente saliente aseguró que renunciará a la banca, por lo que no ocupará ese lugar en ningún momento de la legislatura .

"Es el tiempo de otras personas, de otra gente que salió electa. Voy a renunciar a la banca del Senado. Me voy a dedicar a muchas cosas, obviamente. Entre otras, a estar con la gente, que es lo que me gusta, lo que me mueve y mi vocación", explicó.

Consultado sobre la posibilidad de que asuma como presidente del Directorio del Partido Nacional, el mandatario respondió que tampoco hará eso.

"Tampoco. A mí me gusta andar a campo abierto, siempre cerca de la gente", argumentó.

Sobre la posibilidad de afrontar una nueva campaña en 2029, el mandatario no lo descartó, aunque apuntó: "No terminé todavía".