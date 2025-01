Luis Lacalle Pou sobre la transición con Yamandú Orsi: "Tienen más información que la que me dieron a mí" y "vamos a firmar Arazatí"

Al respecto, Lacalle Pou señaló que en esa área la demora se debe a la licencia que se tomaron los funcionarios de Economía, no así "los políticos".

"Lo que se planteó es que después del 20 (de enero), cuando regresen, van a estar todos los números", detalló y remarcó que, igualmente, se habían entregado una serie de carpetas con información.

El mandatario aseguró que su gobierno está "lejos de retacear información". "Porque, además, queremos que la transición sea lo más aceitada posible. Porque el gobierno que viene, que obviamente no es el que quería, tiene que entrar con la mayor cantidad de información", agregó.

Arazatí: "Vamos a firmar"

Uno de los temas principales a resolver durante la transición está vinculado al proyecto Neptuno, la planta potabilizadora que el gobierno de Lacalle Pou prevé instalar en la playa Arazatí de San José.

Se trata de un punto de controversia con Orsi, que tiene reparos técnicos respecto al proyecto, en particular sobre la ubicación del pólder, es decir, la reserva de agua bruta.

"Ya hubo una reunión y van a haber otras", dijo Lacalle Pou en la rueda de prensa de este lunes. Y aseguró que el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo será firmado.

"Vamos a firmar el contrato. Vamos a firmar Arazatí. Obviamente, con el gobierno que viene vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Hay algunos temas que nos parecen lógicos", subrayó y evitó decir cuál será el acuerdo que alcanzarán.

Lacalle Pou insistió en que seguirá gobernando hasta el "último día" y que "legalmente" no tiene "ninguna obligación" de consultar las decisiones con el gobierno electo.

"Nosotros gobernamos hasta el 28 de febrero o 1° de marzo. Legalmente, no tengo ninguna obligación, con lo cual podría hacer lo que la gente nos pidió que hagamos: gobernar. Pero hay algunos temas que van a pasar esta administración", sostuvo sobre su voluntad de consultar algunas decisiones.

De esta manera, recordó cuando a inicios de 2020, en la previa a la asunción del nuevo gobierno, el presidente Tabaré Vázquez decidió no ajustar las tarifas públicas como es habitual en enero.

"¿Qué hizo este gobierno? Yo llamé al presidente Orsi y le dije: 'no te voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí'. Porque yo critiqué esa actitud. Si yo critico una actitud no puedo actuar de la misma manera. Y este gobierno saliente, no en consulta, hizo lo que tenía que hacer", apuntó.