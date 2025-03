Lacalle Herrera reveló el secreto que está escondido en su banda presidencial: mirá cuál es

"La banda presidencial a mí me la puso [Enrique] Tarigo porque veníamos de una situación especial, las ceremonias no fueron de transmisión del mando presidencial, sino de la asunción del mando presidencial, pues siendo ilegítimo el anterior, nosotros no lo aceptábamos y lo recibíamos de él, lo estábamos recibiendo del mandato popular de la elección", contó Sanguinetti en diálogo con Telenoche (Canal 4).