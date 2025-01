Lacalle Herrera: "En nuestro país el primero de marzo empieza una deriva socialista"

"Nosotros estamos del lado de las ideas del occidente cristiano que se inició en Israel, en Grecia, en Roma y en España y nosotros como colonia. Ese es el centro del pensamiento", continúo.

También hizo hincapié en el consumo problemático de drogas, criticando que "ahora ni siquiera hay que ir a Colombia a buscar la droga", según Lacalle Herrera ésta "se fabrica en el garaje".

En esta misma línea, afirmó que el dueño del negocio del consumo de drogas y el "facilitador" es el propio consumidor. "No hemos explicado bien mostrando el desastre humano, físico, psíquico de las personas que consumen hasta que se convierten en una desgracia", agregó.

"El deporte, la enseñanza, hay que ponerlos al servicio de "no consumas muchacho, muchacha, no seas bobo porque esto es lo que te espera”. Dormir en las calles y no tener vida, porque prácticamente es una existencia y no una vida".

"Tenemos que recuperar el patriotismo y los valores en la enseñanza. No hay nada más importante que lo que se ha dicho aquí sobre la enseñanza. Los programas, los profesores y la defensa de los valores nacionales y no del marxismo que va a entrar al gobierno el primero de marzo", finalizó el expresiedente.