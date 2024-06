"Parece que no hubiera existido": Mujica criticó ausencia de Batlle y Ordóñez en la campaña colorada y generó polémica

"¡ Orsi, Mujica y Topolansky me salen a pegar el mismo día , no hay mejor encuesta que esa. ¡Nos vemos el domingo!, sostuvo en su cuenta de X, el precandidato Andrés Ojeda.

"Me sorprende que hoy en plena campaña electoral, donde la intención es renovar y renovar, ni se le nombra . Parece que no hubiera existido", señaló Mujica en un video publicado por el Espacio 609.

"Todos tenemos que aprender de nuestra historia. Entonces, el Partido Colorado, que como cualquier fuerza política con mucha historia tiene sus angustias y sus dolores, también tiene sus grandeces. Tal vez la más grande, la más importante, se llamó Don José Batlle y Ordoñez", reflexionó.

"Si alguien luchó a brazo partido por el reconocimiento de la mujer en este país, fue Don José Batlle y Ordoñez. Tuvo el coraje cívico de conceder el divorcio por su sola voluntad, en un mundo de prejuicios. Fundaron una universidad femenina para que las familias conservadoras se animaran a mandar a sus hijas a estudiar porque hubo hombres famosos de esta patria que fundamentaron que la enseñanza para las mujeres les iba a hacer perder la dulzura del hogar", añadió.

"Soy adversario, pero no enemigo, y he aprendido mucho de hombres de origen blanco y colorado, son un tesoro. No quiero pensar que Don 'Pepe' Batlle será sepultado por un novedoso almácigo de rabanitos. No merece nuestra historia", sostuvo.