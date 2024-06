Álvaro Delgado respondió críticas de Mujica: "Está más presente que Orsi en su candidatura"

"Me preguntaban qué opinaba, yo le dije: 'miren, yo lo tomo con humor, cuando no tenés argumento te dedicas a dividir, a agredir, porque no sos capaz de generar una propuesta, pero además se nota el esfuerzo de Mujica para tratar de que Orsi no pierda la interna, porque está más presente que Orsi en la candidatura de Orsi, es increíble, ¿no?'", señaló Delgado en un acto en Canelones.