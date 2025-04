Lacalle Pou fue presentado como asesor del Centro de Estudios para el Desarrollo y participará en tres líneas de trabajo

Desde que dejó su lugar como presidente a Yamandú Orsi el pasado 1° de marzo, Lacalle Pou no ha integrado ninguna institución. Si bien fue electo senador por el Partido Nacional, el expresidente dejó su banca del sector Aire Fresco a Martín Lema.

A principios de enero, cuando todavía era presidente, ya había adelantado esta decisión. "Es el tiempo de otras personas, de otra gente que salió electa. Voy a renunciar a la banca del Senado. Me voy a dedicar a muchas cosas, obviamente. Entre otras, a estar con la gente, que es lo que me gusta, lo que me mueve y mi vocación", dijo en una rueda de prensa en el Hipódromo de Maroñas cuando asistió al Gran Premio Ramírez 2025.

Consultado sobre la posibilidad de que asuma como presidente del Directorio del Partido Nacional, Lacalle Pou había respondido que tampoco haría eso. "A mí me gusta andar a campo abierto, siempre cerca de la gente", contestó en aquella instancia.

El CED definió la incorporación del expresidente como "un honor" y "un hecho que jerarquizará el trabajo de nuestro think tank" también llamado grupo de expertos.

"La participación de expresidentes en think tanks es una práctica extendida en otros países", agregó la organización.

"La visión de Luis Lacalle Pou y la del CED es coincidente respecto a la importancia de la libertad para el desarrollo de las personas y del país, tanto a nivel económico como social", afirmó un comunicado de la organización.