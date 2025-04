Sin un "horizonte" político por delante, Lacalle Pou llamó a votar por el Partido Nacional en Lavalleja

"En la vida uno a veces planifica cosas. Uno trata de establecer una meta y perseguirla . Y eso lleva intelecto, método y lleva mucho de corazón, de afecto. Pero hay veces que la vida nos juega alguna pasada que no está en los planes. Y eso es estar hoy en Minas. Porque como se decía, yo terminé hace un mes y pocos días el gobierno nacional, y tomé una decisión personalísima de no integrar el Senado, de no participar de la presidencia del directorio del Partido Nacional, pero sí empujar el carro ", comenzó el exmandatario.

"Mi momento político personal es militar en el Partido Nacional empujando el carro. ¿Por qué digo que no estaba en los planes estar hoy acá, pero que lo hago por supuesto con gusto? Porque yo soy esencialmente una persona agradecida. Yo le debo mucho a mucha gente, muchas que no conozco, muchísimas que no conozco. Algunas de las cuales con las que quizás me saqué una foto y las vi hoy por primera vez", continuó.

Lacalle explicó que decidió asistir al acto en Minas porque el departamento lo recibió cuando eran "unos poquitos". "Cuando ya no éramos tan poquitos, íbamos a lugares en una mala hora que éramos poquitos. Pero estoy hablando no de aquella, sino de una más cercana y no me la saco de la cabeza. Fue en marzo de 2019, llegamos a Aramendía a las 15:00 horas, con un calor insoportable, y había una multitud de siete personas. Me acuerdo de que algún compañero me dijo 'vámonos'. Y yo le digo: '¿Cómo vámonos?' ¿A cuánta gente tengo que tener enfrente para decir un discurso? ¿Mil, cien, diez? Y esto que parece una anécdota que tiene su gracia, es la esencia de la militancia y la política", dijo.

"Porque es de a uno, porque la preocupación de alguien por el prójimo no es una nube de gente indivisa, es la suma de individuos, de problemas, de ilusiones, de esperanzas, de sueños, de alegrías, tristezas. Pero de todos y cada uno. Y por eso, cada uno de los siete de Aramendía y de los miles y miles que hemos conocido son nuestra materia prima y nuestro desvelo", agregó.

Debido a esto, Lacalle dijo que en la militancia lo "primero" que hay que entender es que no son "infalibles" y también deben comprender que "no todo el mundo piensa y siente como cada uno de nosotros".

"¿O pensamos que si alguien tiene otra ideología ya de por sí es mala? Las sensibilidades son distintas. Por eso, lo atractivo y difícil de esta actividad es cómo alguien desde el gobierno, desde la Presidencia, la intendencia, la alcaldía, la junta, puede –teniendo determinados sentimientos e ideología– gobernar para todos", sostuvo.

"Lo primero que tenemos que hacer desde la militancia es saber que hay cosas bien hechas y saber que hay otras que no están bien hechas. Porque la autocrítica es esencial a cualquier individuo, sino no podemos avanzar. Yo terminé hace un mes y poco, miro para atrás y digo 'yo tendría que haber hecho esto’. Claro, con el diario del lunes somos todos cracks. En estos momentos, en algunos departamentos, y voy a hablar de Lavalleja, sabemos que hay gente que tiene una visión crítica. Y seguramente algunos la compartan y otros no porque la vida no es tan fácil, no es blanco y negro, salvo en valores o principios. En opiniones, en acciones, en omisiones, hay una paleta de grises que hay que respetar, entender e intentar convencer. Esa es la tarea a la que yo hoy vengo a adherirme", continuó.

"Como tengo bastante tiempo libre, y espero tener bastante más, disfrutar un poco la vida, y seguir militando en el partido porque eso es parte de mi vida, sin ser candidato a nada, sin tener un horizonte político electoral por delante, con agradecimiento y con convicción, vine hoy aquí a pedir que a pesar de los grises y matices apoyando los aciertos y a pesar de los desaciertos, voten al Partido Nacional", cerró.