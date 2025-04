Así fue la llegada de Lacalle Pou a la Casa del Partido Nacional antes de asumir su nuevo rol: de qué se trata

El exmandatario había adelantado antes de abandonar la Presidencia que no asumiría su banca en la Cámara de Senadores , cargo para el que fue electo en las elecciones del año pasado.

Continuando con la dinámica que mantuvo durante todo su mandato, Lacalle Pou se sacó algunas selfies con los presentes, que celebraron su llegada mientras coreaban "que vuelva, que vuelva".

Lacalle Pou llega a la casa del partido nacional, para su primer discurso desde que dejó la presidencia

Tal como había adelantado El Observador en esta nota publicada el pasado viernes, la presentación será el jueves 24 de abril en Carrasco durante un evento para empresarios socios del CED, informó la periodista de Canal 10, Magdalena Prado.

Desde que dejó su lugar como presidente a Yamandú Orsi el pasado 1° de marzo, Lacalle Pou no ha integrado ninguna institución. Si bien fue electo senador por el Partido Nacional, el expresidente dejó su banca del sector Aire Fresco a Martín Lema.

A principios de enero, cuando todavía era presidente, ya había adelantado esta decisión. "Es el tiempo de otras personas, de otra gente que salió electa. Voy a renunciar a la banca del Senado. Me voy a dedicar a muchas cosas, obviamente. Entre otras, a estar con la gente, que es lo que me gusta, lo que me mueve y mi vocación", dijo en una rueda de prensa en el Hipódromo de Maroñas cuando asistió al Gran Premio Ramírez 2025.

Consultado sobre la posibilidad de que asuma como presidente del Directorio del Partido Nacional, Lacalle Pou había respondido que tampoco haría eso. "A mí me gusta andar a campo abierto, siempre cerca de la gente", contestó en aquella instancia.

Para el CED es "algo superpositivo"

Según su página web, el CED es una organización sin fines de lucro que analiza y genera "propuestas de políticas públicas para lograr un Uruguay más justo, libre y próspero".

"Creemos en la libertad y que es posible mejorar la vida de los uruguayos con dedicación, compromiso y esfuerzo", dice su descripción.

Pese a que varias figuras que integraron en algún momento el CED estuvieron en el último gobierno del Partido Nacional, según su presidente Hernán Bonilla, que llegó a asesorar a la exministra Azucena Arbeleche, es "un centro de estudios independiente"

"Y lo ha demostrado teniendo coincidencias y discrepancias con los últimos gobiernos", dijo Bonilla en marzo al semanario Búsqueda. "(...) tenemos propuestas que no fueron parte de la agenda del gobierno de Lacalle Pou. Nuestra agenda va en el sentido de que necesitamos una economía más libre, más abierta en lo comercial y una regulación que favorezca la competencia. Necesitamos un entorno más favorable a la inversión y un Estado menos pesado", sostuvo.

Aunque no había querido dar detalles del rol que tendrá Lacalle Pou, había dicho que su incorporación es "algo superpositivo" para el centro de estudios. "Contar con la persona que era el decisor último de las políticas públicas más relevantes es algo extraordinario", sostuvo.

En defensa de la independencia del CED, Bonilla argumentó que el hecho de que haya expresidentes "en centros de estudios es lo más normal en América Latina, y ni que hablar en Estados Unidos y Europa".