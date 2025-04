"Estoy para ayudar, para empujar del carro": el mensaje de Lacalle Pou luego de reunirse con el directorio del Partido Nacional

Lacalle, que aclaró que no hablaría con los medios, reveló que durante las próximas jornadas viajará a diversos puntos del país, entre ellos Lavalleja y Colonia, para participar en algunos actos de campaña .

"No deja de emocionarnos recuperar a un militante, a un compañero de todas las horas", aseguró Rubio.

Según explicó, el expresidente "vuelve a la militancia" para ser el "último" de la fila. "Para empujar, para ayudar, para colaborar", dijo.

Consultada por la posibilidad de que Lacalle sea candidato a la presidencia para las elecciones 2029, sostuvo que todavía "faltan muchos años" para saber lo que ocurrirá.

"Tienen que transcurrir muchas cosas, por supuesto que no lo descartamos, para nosotros Luis es un líder natural, más allá de que él decida colocarse ahora en el último lugar de la fila, como nos lo ha dicho en muchas instancias, pero para nosotros es una referencia, tiene una experiencia que hay que aprovecharla", aseveró.

Tras Rubio, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva habló con los medios y explicó que durante el encuentro Lacalle "hizo una puesta a punto sobre gran parte de lo que él piensa que va a pasar durante estos 5 años".

"Yo lo que rescato es algo que veníamos hablando, que el Frente Amplio se preparó para ganar, pero no necesariamente para gobernar. En parte, los problemas que estamos teniendo o las velocidades que estamos teniendo son producto de que eran buenos para colocar pasacalles, pero no sé si para ejecutar política de gobierno", dijo.

Finalmente, explicó que a su parecer, Lacalle es "junto a Yamandú Orsi el activo político más importante del país".

Desde que dejó su lugar como presidente a Yamandú Orsi el pasado 1° de marzo, Lacalle Pou no ha integrado ninguna institución. Si bien fue electo senador por el Partido Nacional, el expresidente dejó su banca del sector Aire Fresco a Martín Lema.

A principios de enero, cuando todavía era presidente, ya había adelantado esta decisión. "Es el tiempo de otras personas, de otra gente que salió electa. Voy a renunciar a la banca del Senado. Me voy a dedicar a muchas cosas, obviamente. Entre otras, a estar con la gente, que es lo que me gusta, lo que me mueve y mi vocación", dijo en una rueda de prensa en el Hipódromo de Maroñas cuando asistió al Gran Premio Ramírez 2025.

Consultado sobre la posibilidad de que asuma como presidente del directorio del Partido Nacional, Lacalle Pou había respondido que tampoco haría eso. "A mí me gusta andar a campo abierto, siempre cerca de la gente", contestó en aquella instancia.

A su vez, esta semana será presentado como asesor senior del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).