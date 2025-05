Presentaron primera denuncia penal contra Portfolio Ganadero y solicitaron concurso de acreedores necesario

Este miércoles fue presentada la primera denuncia penal contra Portfolio Ganadero (Fondo Ganadero Pampas) que será investigada por el departamento de Delitos Financieros del Ministerio del Interior. La presentó el abogado Santiago Alonso en representación de un inversor que depositó US$ 36.000 en la modalidad de acciones y no como titular de cabezas de ganado y no ha logrado cobrar la rentabilidad que le deben desde noviembre, confirmó a El Observador.