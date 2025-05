Conexión Ganadera: empresario tunesino que captaba ganado según los contratos, lo negó en fiscalía pero empleados de Basso lo confirmaron

Entre las empresas “tomadoras” de ganado que aparecen en los miles de contratos de inversores con Conexión Ganadera , hay unos 30 contratos que están a nombre de Gladenur SA. Se trata de una empresa exportadora de ganado en pie que le compraba animales al escritorio rural Basso para venderlo a Turquía, Irak, Marruecos, Túnez, Líbano, China, Egipto, y llegó a deberle US$ 7 millones, aunque ahora le adeuda US$ 800 mil.

En el caso de Gladenur se da un caso particular ya que el gerente general de la empresa negó días atrás, al declarar, ser tomador de ganado y dijo no reconocer su firma en los contratos que le mostraron, según surge del audio de la audiencia al que accedió El Observador. A su vez, según se reconstruyó con fuentes del caso este jueves dos empleados de Basso que declararon por segunda vez ante el fiscal de Lavado, Enrique Rodríguez, confirmaron que Gladenur era tomadora de ganado.

Según surge de una treintena de contratos, desde mediados de 2023 Gladenur empezó a ser tomadora de ganado. Esos contratos fueron firmados en mayo de 2023 -los más antiguos- y tienen vencimiento a dos años por lo que continúan vigentes sin que se hayan pagado intereses ni se le haya pagado al cuidador del ganado por esa tarea. Según se explicó la ganancia del tomador del ganado en el negocio provenía del desempeño productivo del campo.

Montazel Bendeche, que tiene cédula de identidad uruguaya, declaró ante la fiscalía que nunca acordó con Basso hacerse cargo del ganado.

Frenta a esta situación, que la fiscalía ha decidido profundizar, existen dos opciones: o el tunesino miente y está intentando desvincularse de Conexión Ganadera o mintió Basso y esos contratos fueron falsificados sin que Montazel Bendeche estuviera al tanto, como ya mencionaron inversores que señalan que existen otros contatos que fueron falsificados.

Montazel Bendeche declaró en un español con claro acento extranjero: "Lo único que tenemos con Conexión Ganadera es que Basso hay veces, que viene factura de Conexión Ganadera, por ejemplo, vienen terneros de Conexión Ganadera y te manda la factura a nombre de Conexión Ganadera y nosotros pagamos a Conexión Ganadera. Porque Conexión Ganadera es como vendedor".

-¿Y alguna vez fue tomador de ganado por Conexión Ganadera?

-Nunca.

¿Alguna vez Basso le, le...digamos ¿lo incentivó? le propuso que usted fuera tomador de ganado de Conexión Ganadera?

-No, no. Nunca. Nunca.

-...Mohamed le van a exhibir ciertos contratos...Y le vamos a mostrar la firma......a ver que usted diga si es su firma o no es su firma...según la fecha del contrato (se le exhibe un contrato proporcionado por el abogado Jorge Barrera, defensor de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow con fecha 1 de junio de 2023)

-No es mi firma.

El empresario tunesino reiteró esa frase ante cada uno de los varios contratos que se le mostraron.

20250403 Manifestantes contra Conexión Ganadera. Audiencia de Conexión Ganadera en juzgado de concurso. Foto: Inés Guimaraens

Ante su negativa permanente el fiscal le preguntó que hizo al enterarse de que hay contratos que tienen su firma. "¿Trató de contactarse con alguien de la empresa?". "Este día no", respondió. "Me junté con mi abogado".

También fue interrogado sobre si tenía un vínculo de "amistad con Basso" ante lo que respondió que tenía "amistad" como la tiene "con muchos escritorios". "Vienen, toma un café. Cuando voy a su oficina me trata bien". El fiscal quiso saber si iban a su cumpleaños y contestó que en una ocasión Basso lo invitó al cumpleaños de su esposa y fue.

El fiscal Rodríguez también interrogó a Montazel Bendeche sobre la deuda y dijo que no la había podido saldar toda porque entregó cheques en diferido pero algunos rebotaron. "Me llamó la señora Cabral, me dice Mohamed, los cheques están rebotando por forma, ¿podemos cambiarlos? Me dice a mí, tú sabes que ahora es un problema nacional (...) no puedo cambiarte un cheque ni hacerte una transferencia si no hay un orden judicial o ese es lo que me dice mi abogado", relató.

De todos modos, el empresario dijo que se hacía cargo de esa deuda de US$ 800 mil y que quiere pagarla pero insistió en que el abogado le aconsejó no pagarla porque "el problema es grave, es nacional".

-Es decir, si la señora Daniela Cabral entre diciembre y enero se hizo de 3 millones de dólares, ¿de acuerdo?

-Solo hay unos cheques que son tres cheques que se fueron a un fideicomiso con la autorización de ella para pagar un fideicomiso.

Luego dijo que cuatro cheques el banco pidió que se pongan con una carta del banco y una carta de la señora que estos son en favor de Gustavo Basso pagándolos a Gladenur directamente.

- ¿Por qué la señora le pide los cheques o usted emite los cheques a nombre de Gustavo Basso si ya estaba muerto?

- No, eso yo no lo sé.

-¿Los cheques estaban emitidos para pagarse a escritorio o a Gustavo Basso? ¿Era para el escritorio de Gustavo Basso o no era para Gustavo Basso?

-Para Gustavo Basso mismo.

Quiroga relató también que estaba al tanto de la deuda que tenía "el Turco" con Basso (así le decían al tunesino) pero afirmó que el empresario sólo hablaba con Basso y él no preguntaba detalles porque "quiénes trabajaban con él sabían que había cosas que quería manejarlas él".

Otros hallazgos de la causa

En la audiencia de este jueves Quiroga fue interrogado también sobre caravanas que se encontraron en el allanamiento de las oficinas de Conexión Ganadera que parecían nuevas pero habían sido usadas, y sobre algunas inconsistencias detectadas en la información que surge del Sistema Nacional de Información Ganadera, que detectó guías de ganado que no corresponden con las que figuran en los contratos.

Quiroga también es indagado por el caso de un inversor que recién un año después de que entregó la plata para que se comprara ganado a su nombre, se le adjudicaron guías de ganado. Ese caso guarda conexión con Pasfer y el yerno de Basso, Alfredo Rava ya que cuando se registró el ganado se inscribió a nombre de Pasfer y de Rava.

El fiscal Rodríguez está a la espera del informe final que la Policía realizará sobre lo hallado en esos allanamientos para empezar a citar a los indagados principales de la causa: Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, la viuda de Basso Daniela Cabral, las hijas y Rava.