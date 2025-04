Qué dice la carta que José Mujica y Lucía Topolansky enviaron al acto aniversario del MPP

El expresidente y la exvicepresidenta enviaron una carta en la que destacaron que en el comienzo el sector no tenía "más de 50 personas" y su surgimiento implicó "un largo camino de asambleas, discusiones, conversación y mucha convicción".

"Nunca abandonamos las barriadas. ¿Por qué? Porque como dice la canción: no hay salvación si no es con todos . En este tiempo se han sumado nuevas herramientas, como la publicidad, volantes, audios, música, redes y toda la creatividad de los y las compañeras, pero los barrios tienen lo suyo: familias que abren las puertas de su hogar para que sea foco de militancia y referencia . Esto nos recuerda que nada sustituye el mano a mano, ni aún en los tiempos que corren", valoró la pareja en su misiva.

De Pepe y Lucía para las montevideanas y montevideanos;

El candidato a intendente tomó la palabra en el acto y afirmó que el Frente Amplio debe ganar la departamental de Montevideo por octava vez consecutiva "porque es lo que la gente necesita".

Bergara prometió "un Montevideo más limpio, más ágil, más disfrutable", y afirmó que su partido "va a seguir gobernando" en la capital "con ética, con transparencia, con rendición de cuentas, pensando en la gente y particularmente en quienes más lo necesitan".

"No queremos ir a Intendencias donde se reparte arena, pedregullos y chapa por clientelismo político. No queremos ir a Intendencias donde se inventan horas extras para distribuir el dinero por clientelismo político. Vamos a seguir gobernando Montevideo con ética y transparencia, con los principios frenteamplistas", sentenció Bergara.

Además del candidato, las principales oradoras del acto fueron la senadora emepepista Bettiana Diaz, que afirmó que el Frente llegó al gobierno para "transformar la vida de la gente llevando a cabo una agenda de transformación profunda", y de la ministra de Vivienda Cecilia Cairo, que marcó que los ejes fundacionales de la agrupación aún se mantienen.

"Hay que acompañar a los más desfavorecidos, a los que no tienen nada, a los que su esperanza de vida y de envejecimiento es muchísimo más corto que el de otros. Aquí nadie es mejor que nadie, todos somos uno y no vamos a ser felices ni vamos a cumplir las metas hasta que el más jodido no levante", marcó la secretaria de Estado.