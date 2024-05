Qué opina de la guerra Israel-Hamas el docente acusado de "sionista" al que suspendieron curso en Udelar

La opinión de Alberto Spektorowski sobre el conflcto Israel-Hamas

"Desde el 7 de octubre, quien viene ganando (entendido “ganar” por el cumplimiento de sus objetivos) es Yahya Sinwar, el líder del Hamás en la franja de Gaza. Él había advertido que, con el paso de los años, Israel se venía consolidando, que venía generando acuerdos con distintos países árabes, que estaba preocupado por asuntos internos del gobierno de Netanyhau, y el asunto palestino quedaba fuera de juego. Por eso jugó a romper este silencio y rompió con la tesis de dos Estados para dos pueblos. Él sabía que, tras los ataques terroristas, Israel iba a reaccionar. Israel iba a matar. Y la opinión pública poco a poco iba a quedar a su favor. Él sabía que cuantos más niños palestinos muriesen, mejor. Esa es su mejor propaganda. Con solo tener decenas de secuestrados, sabe que Israel hará todo por liberarlos y, por tanto, maneja los tiempos. Eso, en términos de su partido, ya lo coloca como ganador político. Alguien puede preguntarse cómo hablar de ganadores cuando muere gente, el tema es que a Sinwar le interesan muy poco los derechos humanos: violan a las mujeres, usan a niños de escudos, con el dinero compran armas", agregó.

Sobre la eliminación de Hamas, Spektorowski, indicó: "Todos queremos la casa limpia, pero no la queremos limpiar. Con el Hamás, sobre todo con su ideología, no se termina; como tampoco se terminó con el Estado Islámico (ISIS). Pero sí es posible un debilitamiento tal que no represente una amenaza latente en lo inmediato. Una vez que la capacidad militar de los radicales quede casi destruida, lo que queda es la insurgencia y la inteligencia para controlar esa insurgencia".

Antes, en otra entrevista con El Observador en 2017, Spektorowski había dicho: En un principio no entendíamos que algo que es tan natural como "hacer la paz" a veces no se puede. No entendíamos que los spoilers, los que tratan de romper de ambos lados, son mucho más poderosos que los que quieren llevar adelante el proceso de paz. Y un proceso de paz tiene que jugarse, pero es muy difícil jugar sin tener el apoyo de atrás. Viéndolo en perspectiva puedo decir cuáles fueron los errores que se hicieron desde un principio, pero hoy eso ya no es valedero. El proceso tenía mucho que ver con lo que se llamó "la ventana abierta de oportunidades"; era un mundo que prometía incluso desde el punto de vista económico. Los que tenían la utopía del proceso de paz con los palestinos –yo incluido– veíamos todo en el parámetro de dos estados para dos pueblos y ahí se terminaba el asunto. Sabíamos que había una cantidad de elementos más: Jerusalén, los refugiados, los límites. Pero todo lo veíamos como algo solucionable, con un poco de buena voluntad. Sigo pensando que con un poco de buena voluntad esto se soluciona: no es tan dramático. Pero el tema es que no hay buena voluntad. Y además hay un parámetro que nadie toma en cuenta: el precio para hacer la paz es más alto que el precio que hay que pagar para mantener todo como está. Para los israelíes y también para los palestinos.