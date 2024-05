Bolsa de Valores: la uruguaya que emitirá acciones y dará posibilidad de invertir en tecnológicas locales

El director de Capital Oriental (gestor de Zorzal Inversiones Tecnológicas), Jaime Miller, explicó a El Observador que la sociedad se va a dedicar a desarrollar inversiones minoritarias en empresas locales de tecnología, y para ello emitirá el 100% de sus acciones en la bolsa.

En otras palabras, sus dueños serán quienes compren los títulos que se emitirán y que cotizarán en el mercado. El capital que se capte se volcará luego a adquirir participaciones en empresas de software, un sector dinámico de la economía.

¿A qué tipo de inversores se apunta?

Miller explicó que la emisión busca captar ahorro de inversores minoristas que habitualmente canalizan sus operaciones a través de corredores de bolsa o gestores de portafolios. Por esta vía, cualquier persona podrá comprar acciones y no habrá un monto mínimo preestablecido para poder participar.

“Nos interesa que haya muchos inversores para que haya un mercado secundario, para que una vez que cotice la acción pueda haber agilidad en la compra y venta de acciones de la compañía”, dijo el ejecutivo.

¿En qué tipo de empresas tecnológicas se comprarán participaciones?

Se estima que en el país hay más de 30 empresas del sector TIC´s que facturan US$ 3 millones o más en el año, y que todavía conservan a sus propietarios originales.

Miller explicó que esas empresas tienen “buena rentabilidad”, no son empresas endeudadas, están exoneradas de impuestos y no tienen grandes depreciaciones en sus balances por activos fijos. Sus ingresos provienen por servicios de producción de software o por licencias de software propios que comercializan.

Durante 2023 el ejecutivo se reunió con esas compañías para plantearles la idea. “No vamos a gestionar las empresas. La política de inversión va a ser comprar participaciones minoritarias. En general les decimos que van a seguir siendo dueños de por lo menos 70% o 80% de sus compañías, pero como no estamos en la gestión pedimos un dividendo mínimo”, señaló.

img_9798_20131220155908_080.webp Bolsa de Valores de Montevideo. Foto: Camilo dos Santos

A modo de ejemplo, Zorzal Inversiones Tecnológicas emite los US$ 15 millones en la bolsa y podría comprar a 10 empresas participaciones de US$ 1,5 millones en cada una. En general no se realizarán inversiones menores a US$ 1 millón ni mayores a US$ 3 millones.

“Después de desembolsar todos los fondos que recaudamos en la bolsa, vamos a tener un portafolio de ocho a 12 empresas que van a dar como mínimo un 7% anual de dividendo”, dijo Miller.

En ese sentido, explicó que se seleccionarán empresas de trayectoria. Para que sean elegibles por Zorzal Inversiones, algunos requisitos de mínima serán que tengan al menos US$ 3 millones de facturación, cinco años de existencia, endeudamiento financiero bajo, y que su principal cliente no represente más del 33% de la facturación.

Zorzal Inversiones Tecnológicas tiene como gestor de la sociedad a Capital Oriental, una firma de finanzas corporativas con foco en inversiones sostenibles. Si se cumplen los requisitos mencionados Capital Oriental estará habilitada a avanzar en una negociación y posible compra de una participación en una empresa equis.

Inversión con riesgo distribuido

“Puede pasar de que le vaya muy bien a la empresa y la participación de Zorzal arroje un dividendo mayor al 7%, y entonces la rentabilidad va a ser superior al 7%. Lo otro que puede pasar, y que está previsto en el plan de negocios, es que eventualmente venga alguien y las quiera comprar como está pasando en Uruguay. Ahí Zorzal va a acompañar la venta de sus socios y puede haber una valorización por el hecho de vender más caro de lo que compramos”, añadió.

En la medida que el portafolio estará integrado por participaciones en varias empresas, quien compre acciones podrá invertir en la industria del software con riesgo distribuido. Es decir, puede pasar que a alguna de las empresas le vaya mal, pero es difícil que eso ocurra con todas las que integran el portafolio.

¿Por qué alguien vendería un “pedacito” de su empresa?

Miller relató que en conversaciones con 34 empresas uno de los aspectos que destaca es el interés de las compañías por mejorar la gobernanza de sus negocios.

“Al traer un socio institucional obliga a tener cierta disciplina en el manejo de lo formal de la empresa, de hacer actas de Directorio, de tener todo en regla. (…) Una empresa bien gobernada tiene menor riesgo, vale más, y te hace más elegible para un posible comprador más adelante. Si tu empresa indirectamente cotiza en bolsa creo que le da mayor visibilidad y mejora tu política de gobierno corporativo”, dijo.

Esto también implica tener que pasar por un proceso de auditoría externa antes de que se concrete una adquisición. En este caso ese proceso estará a cargo de KPMG.

La emisión de acciones está regulada por el Banco Central que autorizó la operación esta semana. El prospecto de la emisión se conocerá en los próximos días.