Nery María Fernández Morales

(Q.E.P.D.) - Falleció en la paz del señor, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal, el día 09 de octubre de 2025. Su esposa: María Esther Mastroianni, su hija: Mariela Fernández, su hijo político: Ruben de León, sus nietas: Paulina y Manuela. Familiares y demás deudos participan con profundo dolor dicho fallecimiento e invitan al acto de sepelio que se realizara mañana viernes 10 de los corrientes, partiendo en cortejo a las 12 hs hacia el cementerio de la Ciudad de Pando.- Atención que agradecerán. Velatorio: jueves 09/10 de 17.30 a 20 hs.; Viernes 10/10 de 10 a 12 hs. Complejo Pando, sala n°1.- Cementerio de la ciudad de Pando.- (Organización Salhón – Una Empresa Previsión)