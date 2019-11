¿Agotado por el final del año? Los libros que te van a salvar del último tirón

Diskettes

Montevideo, década de 1980. La dictadura cívico-militar domina aún el país, y es en ese trasfondo que tres amigos ingenieros elaboran su plan maestro: crear un programa de contabilidad para un ente público a espaldas de la empresa privada para la que trabajan. Entre soldados, fútbol, canto popular y dramas familiares, esta es una historia en la que el drama y la tensión están determinadas por cuestiones mundanas, como la posibilidad de perder el trabajo. Su pilar fundamental son sus tres protagonistas, amigos de la infancia que van develando sus historias página a página. Ganadora del premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Relato Gráfico, esta historia guionada por Nicolás Peruzzo y dibujada por Gabriel Serra expande y pule una versión editada en capítulos en la revista Lento. (Estuario/Ninfa Cómics, $ 400)

Mediocampo

Con el anuncio confirmado del regreso de Jaime Roos a los escenarios en agosto de 2020 este libro tiene un significado especial. En él, el periodista y músico Andrés Torrón repasa, de la mano de entrevistas con Roos y otros involucrados en la obra, material de archivo y memorias propias, la creación y resultado de un disco fundamental en la carrera del músico uruguayo. El que lo llevó a la popularidad masiva, lo certificó como un creador de canciones que fusionan la identidad pop con los ritmos tradicionales montevideanos, y sumó varios hits a su repertorio, como Durazno y Convención y Victoria Abaracón. Segundo libro de la colección Discos dedicado a Roos (el otro corresponde a Brindis por Pierrot) es un vistazo en detalle a un disco que fue un mojón en la música popular uruguaya. (Estuario, $ 420)

Vigilancia permanente

“Decir que no te importa la privacidad porque no tienes nada que esconder no es diferente de afirmar que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada para decir”, afirma en su autobiografía Edward Snowden, el exagente de la CIA e informante de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) que en 2013 sacudió el mundo cuando reveló secretos de los más turbios del gobierno de Estados Unidos. Fueron varios los meses en los que Snowden fingió trabajar horas extras. Aunque, en realidad, lo que hacía era copiar documentos confidenciales de los servidores de la NSA a una memoria SD, que luego ocultaba en un cubo Rubik. Los detalles son contados en un libro que se escribió en Rusia (está exiliado allí) y con el que, tras ser publicado, su autor recibió una demanda del gobierno de EEUU. (Editorial Planeta, $690)

Alguien controla los dados

En la literatura uruguaya el humor absurdo está ganando adeptos. Ignacio Alcuri, por ejemplo, lo trabaja desde hace tiempo. Y este año surgieron dos títulos destacados que se pueden inscribir en esa corriente: Locas pasiones, de Diego Recoba, y Alguien controla los dados, de Mateo Arizcorreta. Este último es la primera novela en solitario del autor salteño y pone a cuatro personajes, a cuál más extraño y perturbado, al frente de una historia de apuestas, crímenes, persecuciones y enredos. Desde un mago desempleado cuyo sueño en la vida es convertirse en una vieja, hasta una poeta que vive en un mundo de fantasía y no quiere salir de su casa, Alguien controla los dados es una colección de rarezas que hacen reír en voz alta y que logran hacer pasar un buen rato al lector. (Tajante, $480).

Terrorismo emocional

Clara se acaba de separar, tiene casi 30 años y debe volver a vivir con sus padres a la casa que fue suya en una vida anterior, que parece haber ocurrido muchísimos años atrás aunque no sean tantos. Arrastra con ella una mochila enorme de tristeza, enojo y frustración. Esta nueva realidad que enfrenta la empuja a volcar en el papel cartas, reproches, anécdotas y autocrítica. Escenas de la historia de un amor que la había deslumbrado, que había acompañado su camino a la madurez y que ya no existe, muy a su pesar. Terrorismo emocional, que también fue un monólogo teatral, tiene una mirada fresca, ácida y honesta sobre las relaciones y retrata un final doloroso pero no melodramático. Allí no hay despecho, hay tristeza pura. Y también mucho humor, porque así es Clara. (Salvadora, $ 400).

Ahorita

Uno podría pensar que para el periodista Martín Caparrós, uno de los cronistas más destacados de la época, analizar el presente ya no repara ninguna dificultad. Ha dedicado su vida a hacer eso. Pero ya en la primera frase del cuaderno de ensayos Ahorita. Apuntes sobre el fin de la Era del Fuego, Caparrós admite su derrota: todavía le cuesta tomarle el pulso al mundo, entender en dónde estamos parados y transmitirlo a las masas. Aun así, qué decirles: lo hace de manera incomparable. En esta reunión de artículos recientes, el argentino se encarga de desmenuzar el mundo digital, de hablar de las plagas modernas, de procedimientos insólitos y modernos y de cómo, por primera vez en la historia de la humanidad, el fuego ya no es esencial para la vida. (Anagrama, $490).