"Casados con hijos": Moni y Pepe son furor con un nuevo sketch

Mientras el regreso de Casados con hijos en el teatro se hace esperar, sus protagonistas se encargan de alimentar las expectativas de los fanáticos a través de las redes sociales. Es por eso que a dos semanas de su primera aparición en Instagram, los populares personajes de Moni y Pepe Argento -interpretados por Florencia Peña y Guillermo Francella- volvieron al ruedo con un nuevo sketch.

Ambos siguen distanciados como en el primer encuentro virtual, Moni está lejos de Pepe y sus hijos porque se fue a cuidar a su madre a Santa Fe.

Entonces, el show casero empieza cuando a Pepe le llega una llamada desde un número privado. “Te salió privado porque tengo un celular nuevo que no sabés lo que es. Es la última papa de la cacerola”, le dice del otro lado Moni. “¿Cómo nuevo?, no podés salir a la calle y menos para comprar”, le responde él. “No, me lo mandaron, lo vi por tevé, me enamoré y lo tarjeteé”, le contesta ella a las risas.

Bajo el título de La cotorra canta hasta morir, la histriónica Moni acude a esa particular forma de cantar que tanto hizo reír a los seguidores de la serie televisiva años atrás. Claro, ahora los temas que elige son de Maluma, Tini Stoessel y Jimena Barón. Porque los años pasaron, y Moni, aunque sigue con su prominente cabellera y sus vinchas ochentosas, también se actualizó.

Cuando Moni le pregunta a su esposo por sus "peques", por Paola y Coqui, él responde fiel a su estilo irónico: "Los dos chicos juntos suman como 80 años ya". Y en la misma línea le cuenta todo lo que la extraña: "Lo que más quiero es dejar de disfrutar la cama de dos plazas para mí solo, no aguanto más. Tengo ganas de tener al lado roncando a mi oso de montaña con tos convulsa".

"Yo creo que Dios no escucha mis plegarias porque le pido todos los días, tráemela de Santa Fe, me gustaría que estemos todos juntos. Felices los cuatro", insiste Pepe con más ironía y Moni se larga a cantar Felices los cuatro. La charla fluye entre diálogos fieles a la impronta de los dos personajes. El humor ácido de uno, la chispa alocada de la otra.

"Cuando duele, la risa me salva. El humor es mi gran compañero de ruta. El amor también", escribió Peña en su Instagram junto al sketch.