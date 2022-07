La vuelta de Casados con hijos: revelaron qué pasará con los Fuseneco tras la salida de Érica Rivas

La tumultuosa salida de Érica Rivas del proyecto para traer de vuelta a Casados con hijos, que incluyó declaraciones cruzadas y mails filtrados, fue uno de los temas más comentados durante los últimos años de producción de la postergada adaptación de la sitcom al teatro. El proyecto sigue transitando el camino a las tablas y, con la ausencia de Rivas, muchos seguidores se han preguntado qué sucederá con el personaje de María Elena Fuseneco, uno de los más graciosos y queridos de la serie.

"Yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por Whatsapp a la vez que hacían público un mail privado", dijo Rivas en su momento a Página12, que aseguró que la producción decidió sacarla del proyecto porque ella, defensora de los derechos de las mujeres, quiso aggiornar su personaje a los tiempos actuales.

"Ya sabrás todo lo que me pasó a mí: cuando uno cuestiona los lugares en donde aparece, en donde uno realiza obra y llega al público masivo, parece ser que todavía no está aceptado, y entonces te echan, te sacan o te apartan del proyecto", dijo más tarde en entrevista con El Observador.

En las últimas horas, Marcelo de Bellis, que interpretó durante toda la serie a Dardo Fuseneco, esposo de María Elena en la ficción, aseguró que su personaje "no estará solo".

“Ha sufrido una crisis matrimonial importante, no puedo anticipar mucho. En el último capítulo ellos se habían ido a París, pero de ahora no puedo contar nada porque sería tremendo”, dijo en el programa Agarrate Catalina, de la radio La Once Diez.

“No te lo puedo decir (si va a estar solo), puede aparecer la suegra, otra mujer, la hermana, no sabemos. Bueno, yo sí lo sé, pero no lo puedo contar, porque además el misterio se acaba el día del estreno. Hay muchas posibilidades atractivas. Dardo no va a estar solo, y hasta ahí puedo contarte”, agregó.