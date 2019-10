Hacia una vida más orgánica: ¿Cómo armar tu propia huerta en casa?

La promoción de hábitos saludables de un tiempo a esta parte está presente en todos lados –por real propósito, moda o puro marketing–. En las charlas familiares, en las redes sociales, en las notas de prensa, en las publicidades, en ciertas góndolas del supermercado, en la creciente instalación de tiendas naturistas, en la filosofía de disciplinas como el yoga y así sucesivamente. En lo que refiere a la alimentación, cada vez se insiste más en que las dietas sean en base a productos naturales. Y esto no solo implica reducir el consumo de ultraprocesados, sino que también se recomienda buscar productos que salgan de la tierra y no estén intervenidos por productos sintéticos. Esta movida, además, no solo tiene que ver con la creciente preocupación de las personas inmersas en el siglo XXI por cuidar su salud e imagen. También se conecta con la necesidad de reparar el daño que se le ha hecho a la naturaleza durante siglos, apostando a consumos más responsables.