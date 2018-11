"Con los premios Nova se reafirma la esencia de ANII"

Fernando Brum, presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), bromea con que se le ha vuelto una especie de estribillo. “Hemos avanzado mucho y nos falta” repite tanto para la inversión en innovación, la inserción internacional en esta temática y el “tejer la trama”, un concepto que remite a conectar al gobierno, academia, emprendedores, empresas e inversores para generar proyectos conjuntos.

Y en ese trabajo de tejer, el premio Nova que se celebró esta semana ocupa un lugar importante, así como los Demo Day para emprendedores e inversores. El Nova, que se realiza cada dos años, se presenta como un punto de encuentro, de networking. La edición de este año, según Brum, además ha servido para constatar dos cuestiones relevantes: que se tiene masa crítica de innovaciones en empresas, emprendimientos y proyectos de impacto social, y que funciona la metodología de que los candidatos sean propuestos por una red de referentes y elegidos por un comité de empresarios y expertos.

Para el presidente de ANII esto lleva a reafirmar la esencia de la agencia (que en diez años de existencia cumplidos en 2017 destinó US$ 279 millones a 6.000 proyectos productivos y de generación de conocimiento), ya que para elegir los proyectos a los que apoyar también se recurre a un comité de selección formado por investigadores, empresarios, emprendedores y expertos, según corresponda: “Esto asegura un nivel de transparencia muy importante”.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo hoy martes a partir de las 18.30 en el teatro Movie, de Montevideo Shopping. La entrada es libre, solo hace falta registrarse en www.premionova.org.uy

"Queremos que sea un punto de encuentro. Es un evento abierto. Cualquiera que esté interesado en estos temas estaría bueno que participara. Es un lugar de networking donde se reunirán inversores, emprendedores, empresas, todo el ambiente", apuntó Brum.

También hasta hoy se puede votar por el favorito del público a través de la misma web.

A continuación un resumen de la entrevista con el presidente de ANII

Todavía persiste una brecha entre la academia y el ámbito empresarial. ¿Cómo se está trabajando en esto ?

Venimos trabajando mucho para acortar esa brecha. Hay estereotipos que son falsos. A veces escuchamos gente que dice que los empresarios solo buscan los beneficios de corto plazo y no están dispuestos a invertir en proyectos de mediano y largo plazo. Eso es falso. Otro estereotipo que es mentira es el que dice que los investigadores no se preocupan por los problemas reales del país. El fondo Innovagro, por ejemplo, en el que participa también el Inia, el Ministerio de Ganadería y el Latu, ha generado conocimiento que se aplica directamente en la producción. Del fondo de Energía salieron buena parte de los estudios para el cambio de la matriz energética.

Eso no quiere decir que vivamos en el mejor de los mundos. Hace años uso la metáfora de la tribu: todos hablamos español pero dialectos diferentes. Los académicos hablan un dialecto, los empresarios otro, el gobierno otro. También está la tribu de los inversores que habla en otro dialecto, diferente al de los emprendedores. Son cinco tribus que tienen que interactuar y estar alineadas para tirar para el mismo lado. No es sencillo, porque tenemos matices y a veces frases que no nos gustan del otro. El concepto de tejer la trama es juntar esos cinco sectores.

¿Y ustedes deben hacer de intérprete?

No, porque uno se estaría atribuyendo el rol del que entiende todos los dialectos. De lo que se trata es de ponerlos juntos en una habitación, que se tomen un café, y que generen proyectos. En ese sentido, hay muchas cosas que se están haciendo.

¿Por ejemplo?

Los centros tecnológicos y los programas de articulación, en los que se juntan empresas con investigadores. Hay varias modalidades. Hoy en Uruguay se habla de innovación. Se ha avanzado mucho pero falta.

¿Qué hace falta?

Más inversión pública en el sentido de presupuesto para promover la investigación y la innovación. Todos los instrumentos están funcionando bien pero en general tienen más demanda de la que podemos satisfacer. Pero también hace falta más inversión en innovación desde el sector empresarial. Y también hace falta abrir la cabeza y captar inversión internacional.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo hoy martes a partir de las 18.30 en el teatro Movie, de Montevideo Shopping

¿Qué se está haciendo para impulsar la inversión desde el sector productivo?

Estamos empujando el concepto de innovación abierta, que es la metodología que hoy prevalece en el mundo y que impulsamos con los Desafíos, que implican lanzar un problema y salir a buscar las soluciones en la comunidad, en el ecosistema, en el mercado. El Desafío que propuso Unilever para disposición final de residuos lo realizó una empresa de megatrónica junto a la gente de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Católica. Ahí juntamos una empresa con gente de la universidad que hicieron algo para una multinacional y que lo usa la intendencia de Montevideo. Es un lindísimo ejemplo para que las empresas se animen a salir a buscar innovación afuera. Esa es la mejor manera de innovar rápidamente, porque los riesgos son más acotados.

¿Qué pasa con el valor y la propiedad de la innovación?

El valor lo vemos desde dos puntos de vista: si el proyecto tiene derrame social, o si es una solución para una empresa que se pone a disposición de otras a un precio razonable. Cuando hay derrame la ANII apoya; sino es simplemente un acuerdo entre privados. Por otro lado, los que hacen la solución después la pueden vender al exterior. De quién es la propiedad se acuerda caso a caso. Es un acuerdo puntual. En general queda en manos de quien la hizo. Pero en Uruguay tenemos un problema muy grave con el patentamiento, porque no hemos firmado el tratado internacional. Eso nos pone fuera del mapa.

¿Qué se viene haciendo para captar inversión del exterior?

Un ejemplo es el fondo de investigación que lanzamos con (la británica) GlaxoSmithKline (GSK). Se están financiando dos proyectos que ganaron investigadores del Pasteur. GSK lleva la primera opción. Si se produce propiedad intelectual es de los investigadores, pero si lo van a vender tienen la obligación de decírselo y GSK puede igualar la oferta. Se tiene que ser capaz de traer (inversión) de otros lados. Pero no lo vamos a hacer sentados. Tenemos que salir a buscarlo. La capacidad de investigación en Uruguay es atractiva globalmente y eso tenemos que hacerlo valer.