¿Cuál es el libro que lee Tabárez sobre liderazgo y legado?

Enviado a Porto Alegre

“Estoy leyendo un libro de los All Blacks que dice que los líderes tienen la función de formar líderes. Eso es lo más importante”, dijo Óscar Tabárez en la conferencia de prensa de este miércoles en el Arena do Gremio de Porto Alegre, previa al partido de la selección uruguaya ante Japón de este jueves.

Según confirmaron a Referí desde la selección, el libro que por estos días en la Copa América de Brasil 2019 acompaña al entrenador es “Legado, quince lecciones sobre el liderazgo”, de James Kerr, un ensayista inglés con publicaciones en The Telegraph o The Guardian, que se metió en la destacada selección de rugby de Nueva Zelanda para ver cómo trabajó en esos aspecto.

“Kerr profundiza en el corazón del equipo más exitoso de la historia de cualquier deporte, los legendarios All Blacks de Nueva Zelanda, para revelarnos las 15 prácticas y poderosas lecciones de liderazgo para la vida y la empresa”, dice la presentación del libro, que además de ser enfocado para el deporte, también es ejemplo para el mundo empresarial.

Se agrega que “Legacy es un libro único, el libro de cabecera ideal para aquellos líderes de cualquier área”, y se señala que hará reflexionar a los lectores sobre “¿Cuáles son los secretos del éxito sostenido? ¿Cómo conseguir mantener altos estándares de calidad, día tras día, semana tras semana, año tras año? ¿Cómo manejar la presión? ¿Cómo mantenerte al más alto nivel empresarial? ¿Qué dejarás detrás cuando te retires?”.

“Pero sobre todas las preguntas; ¿Cuál será el legado que dejas?”, concluye la presentación del libro, que también está en sintonía con lo que dijo Tabárez en la conferencia de prensa que brindó en Porto Alegre.

Kerr señala lo que importa de los All Blacks y de cualquier equipo es la identidad.

También considera que una sociedad se hace grande cuando los ancianos plantan árboles que nunca verán, según señaló en una nota con el periodista Ezequiel Fernández Moores para La Nación de 2017, cuando el británico fue a Buenos Aires para dar una conferencia.

A Tabárez también se le preguntó qué le diría al Tabárez que disputó la Copa América de 1989, en aquellos primeros años como entrenador.

“Tengo más cosas ahora que en 1989, es lo más importante. Me siento mucho mejor, tengo más convicciones que te hacen mirar hacia lo que viene, no me creo dueño de ninguna verdad, me cuestiono mucho a mí mismo y a lo que hago”, respondió.

Kerr, de cuyo libro ya van 12 ediciones, dice que los All Blacks tienen como método para conocerse mejor hacerse preguntas de las que no tienen todas las respuestas.

Eso fue mencionado por el entrenador celeste. “También leí en ese libro de los All Blacks que la mejor forma de graficar la verdad es hacerle preguntas a los demás y a veces hay que hacerse preguntas a sí mismo, como también hacérsela a los propios jugadores”, agregó casi en el cierre de una conferencia que terminó con aplausos.

En el inicio de la preparación para la Copa América, en su primera exposición frente a los medios el viernes 24 de mayo, también en conferencia de prensa, Tabárez hizo referencia a un informe sobre fútbol publicado en El País de Madrid, que derribaba mitos sobre este deporte.