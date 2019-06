Tabárez: "Tenemos el máximo de los respetos hacia Japón"

Enviado a Porto Alegre

El director técnico de la selección uruguaya de fútbol, Óscar Tabárez, brindó una conferencia de prensa previo al partido entre Uruguay y Japón de este jueves por el Grupo C de la Copa América de Brasil 2019 en Porto Alegre y resaltó la velocidad, resistencia y gran intensidad que tiene el adversario de turno.

"Sabemos lo que nos jugamos, respetamos mucho a los rivales y el margen de incertidumbre que siempre hay antes de un partido y vamos a tratar de lograr lo que queremos, que es ganar. Se puede hacer alguna consideración sobre las características japonesas, porque son rápidos, resistentes, de gran intensidad durante todo el partido; vienen con una selección de acuerdo a sus objetivos. Tengo el máximo de los respetos por Japón. Los futbolistas son los protagonistas del espectáculo, no nos afiliamos a condiciones de favoritismo. Así lo vamos a encarar. Queremos pasar esta primera fase y después jugar los tres partidos más que quedan",expresó Tabárez.

Consultado por un periodista brasileño sobre la importancia de contar con Edinson Cavani y Luis Suárez, sostuvo: "Son dos futbolistas que se integraron en el proceso de trabajo que empezó en 2006 como sub 20. Después en 2008 se fue integrando Cavani en un proceso que se consolidó en 2010. Cavani cambió mucho, era un '9' picador que iba a todas las pelotas y con el tiempo fue incorporando juego colectivo, solidaridad y es un ejemplo para sus compañeros. Ahora los dos están en una etapa de plenitud futbolística, física, con una madurez grande, han tenido jugadores importantísimos al lado. Son importantes y una cosa que estamos haciendo es hacerlos convivir para crearle más problemas a los rivales. En cuanto a la elite de delanteros en el fútbol mundial, ellos hoy la están integrando".

A su vez, se le preguntó por Chile, el próximo rival luego de los nipones. "Todos los partidos tienen su historia. Chile es un buen equipo y en el mundo del fútbol desde hace unos cuantos años, la paridad es un rasgo distintivo. Ayer (el martes) vimos Brasil-Venezuela y Brasil tuvo la pelota la mayor parte del tiempo. Pero nadie habló del gran trabajo defensivo de Venezuela. Para mí fue maravilloso. Hablar de justicia es muy relativo, porque no se premia al esfuerzo, se premia a quienes hacen los goles".

Un periodista brasileño le dijo al entrenador uruguayo que muchos técnicos en Brasil lo toman como inspiración. Tabárez le agradeció y luego le contestó: "Tuve tres años sabáticos sin trabajar antes de 2006, cuando volví a la selección. Allí pensé mucho en cómo hacer para insertar a Uruguay, con un pasado histórico muy importante, en estos tiempos y hacerlo competitivo. Son pensamientos e ideas que se le cruzan a uno. Después, con el pasar del tiempo, se fue dando, pudimos clasificar a todos los Mundiales, ganamos una Copa América, tuvimos una buena participación en Sudáfrica 2010 y eso ayudó al tratamiento interno en la selección se generó una afinidad, una empatía muy importante. Y los que hicieron la mayor parte de esto son los futbolistas porque son los que definen esto. Pasamos momentos malos, oscilaciones en el rendimiento, pero siempre con fortaleza mental, unión grupal importante".

Y añadió: "Hubo momentos en que las cosas estuvieron complicadas, pero había una lucecita que mostraba que podíamos llegar a donde queríamos, había que seguir. En torneos mundiales que tienen gran trascendencia nos fue bastante bien. Eso puede haber llevado a que se me haya visibilizado como algo diferente. No lo tomo como algo personal. Lo que más valoro de este proceso es cómo las selecciones juveniles se han vinculado a la mayor y es el lugar en el que ponemos la mano cuando se precisan jugadores. Se ha producido un proceso de trabajo que está definido y seguimos insistiendo. A veces hay que tomarse su tiempo. Creo que sé lo que es el fútbol internacional y lo que son sus exigencias y ahí tratamos de acercar a quienes creemos que pueden aportar. Me ha sorprendido que desde Europa u otros lugares halaguen a Uruguay o a mi persona. Lo tomo con mucha alegría, pero también con mucha calma".

Uruguay jugará sin Matías Vecino este jueves ante Japón y el volante, por lesión, también se perderá el resto de la Copa América. Al respecto, Tabárez expresó que "en el medio hay características diferentes, pero los futbolistas están para cumplir determinada función. En el caso de los mediocampistas tiene que ver con características físicas, ida y vuelta, y también técnicas, porque muchas veces pasa la pelota por ellos cuando se llega al ataque. Lamento que Matías no pueda estar, pero aparte de Matías hay cinco jugadores más para jugar. En cuanto a la función, tengo jugadores. Después, define la circunstancia, el momento y también el rival".

A la hora de consultarlo sobre la velocidad de Japón, indicó: "No quiero ser simplista, pero no me imagino que Enner Valencia o Preciado a quienes el técnico de Ecuador puso desde el primer momento, no fueran veloces. Ya dije que Japón tiene mucha velocidad y no bajó su intensidad en todo el partido. Va a ser difícil como todos los partidos".

Respecto a los cambios que ha tenido el fútbol en los últimos años, explicó: "En Uruguay nos gusta mucho el tango y sé que a los japoneses también. Hay un tango que dice que 20 años no es nada y no es cierto. Me tocó estar en Italia 90 y le puedo asegurar que del fútbol de aquella época al de hoy, es totalmente distinto en varios tópicos. Europa entró en estado de autosuficiencia que a los equipos que somos de tercer mundo nos impone que no podemos hacer lo de antes. Después de Sudáfrica, le pedía a los dirigentes jugar con los mejores rivales y lo hicimos. Ahora no se puede. Hay una liga de naciones, los torneos internacionales de clubes que absorben a los jugadores, habrá un Mundial de clubes con más participantes y cada vez es menor la cantidad de tiempo que tenemos los DT con futbolistas que juegan afuera. Estoy leyendo un libro de los All Blacks que dice que los líderes tienen la función de formar líderes. Eso es lo más importante. La elite está en Europa y los demás debemos tratarle de ganar algún partido imitándolos".

Desde su última Copa América en Brasil 1989, han pasado 30 años y Tabárez la comparó. "Tengo más cosas ahora que en 1989, es lo más importante. Me siento mucho mejor, tengo más convicciones que te hacen mirar hacia lo que viene, no me creo dueño de ninguna verdad, me cuestiono mucho a mí mismo y a lo que hago. También leí en ese libro de los All Blacks que la mejor forma de graficar la verdad es hacerle preguntas a los demás y a veces hay que hacerse preguntas a sí mismo, como también hacérsela a los propios jugadores. Es otro mundo, no es otro fútbol solamente. La realidad es lo que es y no lo que uno quisiera, pero hay formas de estudiarla y tratar en lo posible de cambiarla".