Giménez: "Jamás olvidaré lo vivido con este grupo; se lo contaré a mis nietos"

Enviado a Porto Alegre

El zaguero de Uruguay, José María Giménez, brindó una conferencia de prensa al lado del Maestro Tabárez previo al partido del jueves ante Japón por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América de Brasil 2019 y ponderó lo que el VAR le hace al fútbol diciendo que es "más transparente" y también se emocionó cuando se le recordó que este miércoles se cumplieron cinco años de aquel partido en el que volvió Luis Suárez de su lesión y se le ganó a Inglaterra en el Mundial de Brasil 2014.

Con relación al VAR, Josema dijo: "Me da tranquilidad, hace que el fútbol sea más transparente. Da tranquilidad a la hora de reclamar una jugada, y que no te cobren un gol que no sea legal. A veces te enfría, pero la transparencia que tiene para dejar tranquilo al futbolista es relevante. Es lo mejor que le ha pasado al fútbol últimamente".

Consultado acerca de que este miércoles se cumplieron cinco años de aquel partido ante Inglaterra en Brasil 2014, indicó: "Son todos recuerdos bonitos. Hoy (el miércoles) me enteré que hacía cinco años y me decía '¡cómo pasa el tiempo!'. Jamás me olvidaré de esos recuerdos. Estoy agradecido a quienes me dan la oportunidad de seguir creciendo. Jamás los olvidaré y se los contaré a mis nietos".

Con apenas 24 años, ya suma 51 partidos con la celeste. En ese contexto, Giménez indicó que siempre trata "de transmitir a los más jóvenes cosas de las que haya vivido.Tuve la suerte de poder competir en varios torneos importantes a nivel de selección y eso para un futbolista es trascendente. Pero no le digo a cada jugador cómo vivirlo, ya que cada uno lo vive a su manera. Si me preguntan, doy una opinión, pero no decir cómo se viven estas competencias con la camiseta más linda del mundo".