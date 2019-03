¿Debió expulsar el juez Tobar a Igor Rabello en la incidencia con Arzura?

Iban 18 minutos de juego del partido entre Nacional y Atlético Mineiro por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores, cuando se dio una incidencia contra la tribuna José María Delgado del Gran Parque Central que pudo cambiar el trámite del cotejo.

Joaquín Arzura fue a buscar una pelota que parecía perdida y se iba afuera contra la banda. El zaguero Igor Rabello le hizo una cortina para que no lograra interceptar el balón.

Arzura lo tocó de atrás en la pantorrilla, sin fuerza excesiva. El brasileño levantó la suela y cuando se enredaban pisó al argentino en una pierna. Este le enseñó el pisotón al juez de línea y luego quedó hecho un ovillo en el piso.

¿Era para roja? El línea Christian Schiemann fue el que le explicó al juez chileno Roberto Tobar lo sucedido. Y el árbitro central decidió solamente amonestar al brasileño.

Error. Si hubo agresión, en una acción donde ya no estaba en disputa el balón, el juez debió expulsar a Rabello. De lo contrario los jueces debieron interpretar que el pisotón no fue intencional sino producto de que ambos jugadores quedaron enredados y en ese caso no debió sacar ni siquiera tarjeta amarilla; por esa razón fue que protestaron los jugadores visitantes.