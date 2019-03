Sebastián Pérez: el 5 que cree que se fue de Boca Juniors por ser vegano

El futbolista colombiano Sebastián Pérez, que en la actualidad juega como medio campista en Barcelona de Guayaquil, debutó con 17 años en Atlético Nacional de Medellín, donde logró captar la atención de Boca Juniors de Argentina luego de destacadas actuaciones en la Copa Libertadores.

Pero tras ser contratado por el club xeneize, el futbolista no cumplió con la ilusión de continuar con su contrato tras una lesión y en consecuencia debió abandonar el equipo.

Tras su salida, Pérez trancó fuerte y contó que su cambio de hábito alimenticio que incluyó el pasaje al veganismo ayudó a que se lo criticara y contribuyera a que termine fuera del popular club argentino.

"Creo que tuvo que ver. Yo siento que si. Nunca me lo dijeron de frente pero creo que tuvo que ver", dijo el jugador colombiano en el programa ESPN Redes al ser consultado sobre si su salida de Boca Juniors tuvo que ver en parte con su pasaje al veganismo.

Pérez fue entrevistado junto a su novia, Manuela, quién lo defendió de algunos comentarios de hinchas que adviertieron que por ser vegano estaba más débil y eso no le permitió recuperarse a tiempo de su lesión. "Sentimos que hubo mucha presión por parte del hincha como que estás débil, y no aguantas la presión", dijo la pareja del futbolista.

Al mismo tiempo de su lesión fue que el jugador decidió hacerse vegano, algo que según él lo ayudaron a recuperarse más rápido. Él veía que su pareja se encontraba diarimente con mucha energía y ambos pensaban que era por los alimentos que consumía. Así, Pérez decidió adoptar el mismo comportamiento. Esto generó que cada vez que el ex jugador de Boca tenía una dificultad a la hora de jugar se dijera que era por ser vegano.

En ese sentido, el jugador reclamó "coherencia" de los hinchas. "Cuando decidí seguir este camino, este tipo de alimentación, sabía que se iban a venir este tipos de comentarios. Incluso yo me hice vegano estando lesionado, y para mí me sirvió para recuperarme más rápido, entrenar más y para poder ir a las terapias con más energías", dijo el futbolista. "La verdad que los primeros meses de lesión no tenía muchas ganas pero siento que cuando empecé a alimentarme así tenía mucho más energía. Sabía que iba a venir este tipo de comentarios. Decían: 'el 5 de Boca, cómo va a ser vegano, tiene que comer asado'", agregó