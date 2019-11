“Disparate y barbaridad”: oposición rechazó dichos del diputado de Cabildo Abierto

Las afirmaciones del diputado electo por Cabildo Abierto en Montevideo Martín Sodano sobre la agenda de derechos, no pasaron desapercibidas en el sistema político. Legisladores y dirigentes de todos los partidos de la oposición –y posibles socios en caso de que Luis Lacalle Pou llegue al gobierno– rechazaron y criticaron los dichos de quien será su compañero en el Palacio Legislativo.

En una entrevista con el semanario Búsqueda, Sodano propuso revisar la agenda de derechos y dijo estar en contra del aborto. “A ver, si te gustó, bancátela. Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela. No le puede ganar la desesperación a la irresponsabilidad. Hoy lo que pasa es que hay mucha libertad, cualquiera hace lo que quiere y después dicen: ‘Vení, sacámelo, total, no pasa nada’. Para algunas mujeres es como una canilla libre”, señaló.

El excandidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, dijo a El Observador que no hay “ni la más mínima posibilidad” de que se produzca un retroceso en la agenda de derechos. “Solo vamos a progresar, no vamos a retroceder. Hay más de 70 legisladores electos en la coalición del cambio, que uno o dos tengan opiniones personales al respecto son muy respetables, pero habrá otros 69 que le dirán gracias pero no gracias”, expresó.

Rosina de Armas

El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, rechazó los dichos y dijo que no visualizaba que los planteos tuvieran eco en el próximo Parlamento. El legislador, que en 2012 fue el redactor de la ley que habilitó la interrupción voluntaria del embarazo, señaló a El Observador que “siempre” han existido manifestaciones en contra pero se mostró confiado el tema no esté “en la agenda del gobierno”.

“El compromiso de Lacalle Pou en referencia a la agenda de derechos ha sido expreso. Si hay un compromiso de no retroceder, descartamos que va a ser cumplido”, agregó. El senador Pablo Mieres aseguró que era una “barbaridad” y consideró en entrevista con Montevideo Portal que era una “prueba más” de las diferencias ideológicas los separaban de Cabildo Abierto.

A pedido de los colorados e independientes, el acuerdo programático de los partidos de la oposición incorporó un punto específico sobre la agenda de derechos. El décimo punto del texto propone “mantener la legislación vigente y continuar trabajando en beneficio de grupos que han sido históricamente perjudicados por su género, por su origen étnico, por su orientación sexual o por otras características personales”.

Leonardo Carreño

Sodano también se expresó en contra de “muchos puntos” de la ley trans y la educación sexual que se brinda en escuelas y liceos. “El varón es varón y la nena es nena. El varón no menstrúa, el varón no queda embarazado; el varón embaraza. Punto. Somos un animal más en la Tierra. No les voy a poner la duda en la cabeza a mis hijos sobre si quieren ser varones o nenas, porque nacieron con un sexo. Cada uno tiene que ser libre de evaluar, pero los padres tienen que ser más libres de educar a sus hijos sobre estos temas”.

El diputado colorado Tabaré Viera, suplente de Julio María Sanguinetti en el Senado, dijo a El Observador que el tema no estará en la agenda de la próxima legislatura porque “lo que está aprobado, está aprobado”. “Algunas de esas iniciativas nosotros las votamos incluso, por lo que no las vamos a volver a considerar”, agregó. En una línea similar se expresó Conrado Rodríguez, que encabezó la lista 2000 en Montevideo. “No va a haber cambios sustanciales, veo poco margen para ir para atrás en este tipo de leyes”.

La candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Beatriz Argimón, una de las negociadoras del documento, dijo este jueves en una entrevista con Búsqueda que mantener la agenda de derechos estaba en su programa de gobierno y que Guido Manini Ríos había dejado “claro” que la ciudadanía ya había resuelto el tema.

El diputado electo del Partido Colorado, Felipe Schipani, dijo que no compartía en “absoluto” las declaraciones, pero que no le sorprendían debido a los comentarios que ya había hecho el excandidato a vicepresidente Guillermo Domenech.

El fundador de Cabildo Abierto dijo este martes en No toquen nada que eran “contrarios” a la ideología de género porque sostiene que el sexo es una “construcción social y no una realidad biológica, cosa que nos parece que contradice a la naturaleza”. "Para mí hay una sola forma de familia. Si tengo que promover algo tengo que promover la familia tradicional. Las nuevas formas de familia, evidentemente, en una sociedad que se encuentra convulsionada, por algo es, es la familia que no está funcionando como funcionaba antiguamente”, agregó el senador electo y dijo que conocía muy pocas parejas homosexuales con hijos. “Me parece que es un fenómeno más propagandístico que otra cosa", sentenció.

Leonardo Carreño

Schipani señaló que los legisladores tienen libertad para proponer los proyectos que quieran, pero aseguró que la bancada colorada no le daría los votos. “No tendrán nuestro voto, no vamos a acompañar nada de eso”.

El diputado electo por Ciudadanos en Canelones, Walter Cervini, también mostró su rechazo. Las consideró un “disparate” y dijo que su sector iba a defender “todo lo ganado en materia de derechos”.