Mieres no quiso posar junto a Manini: “No nos resultaba cómoda una foto de familia”

Los líderes de la coalición opositora no posaron para una foto cuando firmaron el acuerdo programático que los une: lo hicieron por separado. Detrás de este hecho simbólico estuvo Pablo Mieres, el excandidato del Partido Independiente, quien en una de las reuniones bilaterales que mantuvo con Luis Lacalle Pou le sugirió que "era mejor" que los cinco referentes no se reunieran para estampar su rúbrica en el documento.

"No nos resultaba cómoda una foto de familia, pero mi firma está al lado de las otras cuatro", dijo Mieres a El Observador. "Hubo una distancia ideológica fuerte entre Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Cuando Lacalle Pou todavía no había entregado el borrador le dije: 'cada uno terminará firmando por separado, el acuerdo lo hicimos con ustedes'", contó.

La decisión fue tomada por todos los integrantes del Partido Independiente. Sin embargo, Mieres aclaró que no discutieron puntualmente el tema sino que la decisión derivó de la posición que asumió desde el principio su partido con respecto a Guido Manini Ríos y Cabildo Abierto. "Tenemos diferencias con ellos, entonces entendimos que dos días después de las elecciones, como igual se lograban los mismos resultados, era mejor hacerlo de esa manera. Pero yo no le voy a dar más trascendencia al tema", subrayó.

El fundador del Partido Independiente aclaró que cuando le hizo el planteo, el candidato nacionalista "tomó nota y nunca más insistió con la idea de sacar una foto" en la que aparecieran ellos dos, Manini Ríos, Ernesto Talvi y Edgardo Novick.

Por otra parte, Mieres se mostró dispuesto a sacarse eventualmente una foto en la que también aparezca el general retirado. "Yo no voy a estar escondiéndome y Manini Ríos tampoco", dijo, y aseguró que es algo que probablemente pase porque ambos coincidirán en actos públicos.

El pedido de Mieres trascendió la reunión bilateral que tuvo con Lacalle Pou. Este jueves, Julio María Sanguinetti señaló en el programa En Perspectiva (Radiomundo) que "el Partido Independiente tenía una posición muy negativa frente al general Manini Ríos" y "que no quería aparecer juntos en nada".

Mieres reconoció que no se puso en contacto con Manini Ríos a lo largo de la campaña y consideró que "tampoco hubo motivo para hacerlo". Diez días antes de que se celebraran las elecciones, el senador del Partido Independiente había dicho que "nunca" haría un acuerdo con Cabildo Abierto. Los dirigentes del Partido Independiente subrayan que el acuerdo (al que suscribieron los cinco partidos opositores) es un pacto exclusivo con el Partido Nacional.

Por su parte, el excomandante en jefe del Ejército dijo después de las elecciones que recibiría "encantado" a Mieres para despejar las dudas que tuviera sobre su "fe democrática". "Cabildo no ha hecho ni un solo acto desde que nació que permita que lo tilden de dudoso desde el punto de vista democrático. Yo creo que eso obedeció a estrategias de campaña de gente que quiso marcar su perfil en su momento, me parece que no es de recibo, es absolutamente fuera de lugar", afirmó el general retirado en entrevista con el programa Fuentes confiables de radio Universal.