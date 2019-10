Manini: recibiría "encantado" a Talvi y a Mieres para despejar dudas sobre su fe democrática

Guido Manini Ríos, senador electo de Cabildo Abierto, aseguró que los cuestionamientos que recibió en campaña sobre su "fe democrática" obedecieron a estrategias "de gente que quiso marcar su perfil", "traer votantes de tal o cuál lugar", "evitar quedar fuera del radar político" o "buscar protagonismo".

El excandidato dijo luego que con estas palabras se estaba refiriendo a Ernesto Talvi y Pablo Mieres, los presidenciables del Partido Colorado y del Partido Independiente respectivamente, aunque señaló que los recibiría "encantado" para despejar las dudas que pudieran tener sobre su "fe democrática".

"Cabildo no ha hecho ni un solo acto desde que nació que permita que lo tilden de dudoso desde el punto de vista democrático. Yo creo que eso obedeció a estrategias de campaña de gente que quiso marcar su perfil en su momento, me parece que no es de recibo, es absolutamente fuera de lugar", afirmó el general retirado este miércoles, en entrevista con el programa Fuentes Confiables de radio Universal. "Toda mi vida, toda mi trayectoria se enmarcó dentro de lo que es la Constitución y la ley y nadie me puede decir lo contrario", agregó.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, cuestionó este martes la alianza electoral que el candidato Luis Lacalle Pou quiere forjar con Manini Ríos, Talvi y Mieres. “Lacalle está proponiendo aliarse con estos sectores de credenciales democráticas cuestionadas, lo digo yo, sin dudas y categóricamente, pero también lo dice Mieres, y ha presentado dudas el propio Talvi”, expresó.

Este jueves, Manini Ríos tildó de "cínico" al dirigente oficialista porque, a su entender, "encabeza un partido que tiene sectores que realmente son de muy dudosa fe democrática" como el Partido Comunista. El excomandante se preguntó si alguien "que tiene un poquito de honestidad intelectual" puede decir que los integrantes de este sector tienen "credenciales democráticas".

Por otra parte, el senador electo dio su parecer acerca de la solidez de la alianza que formarán los partidos opositores para el 24 de noviembre. "Soy una persona de palabra y no voy a cambiar eso por cálculos mezquinos o electorales. (...) No le pongo plazo a la alianza; podrá durar los cinco años completos o lo que sea, pero eso hoy no se puede prever o decir, como han dicho algunos, que a los dos o tres años se rompe", argumentó.

Manini Ríos adelantó que si el Partido Nacional gana las elecciones, Cabildo Abierto no pedirá que cumpla con todos los puntos de su programa. Los tres puntos básicos que demandó –enfrentar "la ola" de inseguridad, dar "oxígeno" a los sectores productivos y combatir la corrupción– serán los únicos innegociables, aseguró. El general retirado pretende poner en agenda todos los demás desde el Parlamento, impulsando proyectos de ley.

Por otra parte, el excomandante se refirió en la entrevista a la audiencia de este viernes, en la que el fiscal Rodrigo Morosoli intentará imputarlo por no haber denunciado la confesión de José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor, cuando Manini Ríos era la máxima autoridad del Ejército, de que en 1973 había tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro.

"Voy a pedir la posibilidad de presentar pruebas porque, hasta el día de hoy, todo se basa en el relato del fiscal", adelantó Manini Ríos, quien ya había dicho que no se ampararía en sus fueros parlamentarios, a pesar de lo que le aconsejaron sus abogados. Además dijo que "por supuesto" va a "aceptar lo que la Justicia dictamine".

El exmilitar aprovechó la ocasión para volver sobre la supuesta falta de independencia de la Fiscalía. En campaña ya había anunciado que presentaría un proyecto de ley para garantizar la "separación de poderes". "Me da muchos más fundamentos para ir mucho más a fondo desde el punto de vista de legislativo, a partir del año que viene, para cambiar esa realidad", expresó al referirse a su posible procesamiento.

"Voy a aceptar lo que la Justicia dictamine, por supuesto, pero eso me refuerza a mí más todavía la convicción de que de una vez por todas hay que hacer una ley que le ponga límites a la Fiscalía, porque la Fiscalía hoy, en base a un relato totalmente infundado, totalmente artificioso, tiene la posibilidad de procesar a alguien y todavía puede archivar el caso de otros que en la misma causa tal vez tuvieron más responsabilidad que el propio procesado.