“Si te gustó, bancátela”: diputado electo de Cabildo Abierto, contra el aborto "irresponsable"

El diputado electo de Cabildo Abierto Martín Sodano aseguró que está en contra del aborto "porque sí" y defendió la modificación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. "A ver, si te gustó, bancátela. Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela", expresó en entrevista con Búsqueda.

Sodano, un mecánico naval de 36 años, entiende que el origen de esta supuesta falta de cuidados es que "hay mucha libertad". "Cualquiera hace lo que quiere y después dicen: 'Vení, sacámelo, total, no pasa nada'". Asimismo, dijo que "para algunas mujeres" la despenalización del aborto "es como una canilla libre".

"Es una tragedia. Si el criterio es que yo quiero tener al niño, me hago responsable y punto. Ahora, si una niña o una familia sin recursos no puede hacerse cargo de una criatura, bueno... ahí tiene que haber un trabajo con asistentes sociales y técnicos que ayuden a la familia en su decisión", señaló el líder de la lista 31820 de Cabildo Abierto.

En la entrevista Sodano también se mostró a favor de modificar la ley que regula la venta en farmacias de marihuana recreativa. "Acá hay que cuidar a todos los orientales. No robarle el negocio al narco, como dijo (José) Mujica, para que los otros se sigan matando", razonó.

El diputado electo defendió la postura de su partido sobre este tema durante la campaña: solo habilitar el uso, producción y venta de cannabis medicinal. "Empezás a consumir marihuana, pero no es con la droga que terminás", argumentó y agregó que el cannabis "es una puerta para drogas más pesadas".

Asimismo, Sodano reconoció que "es chapado a la antigua" cuando le preguntaron qué compartía de la "agenda de derechos" y si aprobaba el matrimonio igualitario. "Todos tenemos la libertad de amar a quien queramos. Tengo amigos gays y son excelentes personas. Acepto su decisión, la respeto, pero no la tomo en un punto de valor como para educar a mis hijos", afirmó.

El legislador electo se mostró en contra, a la vez, de "muchos puntos" de la Ley Integral Para Personas Transexuales. "Yo creo que los trans son tan orientales como yo y tienen los mismos derechos, del primero al último. Pero los menores no pueden elegir eso. ¿No son mayores para poder votar pero sí para decidir qué sexo tendrán? ¿No son mayores para comprarse cigarrillos pero sí para recibir tratamientos que alterarán su cuerpo?", justificó.

Según Sodano, los adultos no pueden tomar a los menores de edad "como personas con esa madurez para tomar una decisión de esa índole". La norma habilita a los menores de edad a comenzar procesos de hormonización o a cambiarse de nombre sin la anuencia de sus padres o tutores, pero sí exige el permiso de los responsables legales para realizar una intervención quirúrgica.

El diputado electo también adhirió en la entrevista con Búsqueda a la propuesta de Cabildo Abierto de "revisar" los programas y textos educativos que contengan conceptos de la ideología de género, así como las "guías de abordaje de la educación sexual". "En esa educación que les dan a los niños en los libros y en las guías aparecen materiales que dicen que todos somos iguales, que todos podemos ser varón o nena, y no es así", aseguró.

"El varón es varón y la nena es nena. El varón no menstrúa, el varón no queda embarazado; el varón embaraza. Punto. (...) No les voy a poner la duda en la cabeza a mis hijos sobre si quieren ser varones o nenas, porque nacieron con un sexo. Cada uno tiene que ser libre de evaluar, pero los padres tienen que ser más libres de educar a sus hijos sobre estos temas", remató Sodano.

Como integrante de la alianza de partidos opositores para la segunda vuelta y eventual gobierno de Luis Lacalle Pou, el candidato del Partido Nacional, Cabildo Abierto se comprometió a "mantener la legislación vigente". Esta cláusula fue agregada al documento de la coalición a pedido del Partido Colorado y el Partido Independiente.