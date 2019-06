¿El estado de las canchas incide en el juego de Uruguay?

Enviado a Río de Janeiro, Brasil

El estado de los campos de juego de la Copa América de Brasil 2019 ha estado en boca de los jugadores de la selección uruguaya tras el partido ante Japón y en la previa del duelo frente a Chile de este lunes en Maracaná.

Diego Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani se refirieron al tema y fueron consultados al respecto.

Tras el empate 2-2 ante Japón en el Arena do Gremio, el capitán celeste manifestó en zona mixta que el piso del estadio estaba “difícil”, lo que fue uno de los motivos que llevó a cambiar el juego por abajo para hacerlo más frontal.

“Fuimos entendiendo que la manera de jugar era más directo, con Luis y Edin saltando en la mitad de la cancha, donde era prácticamente impenetrable y la cancha hacía difícil que se pudiera jugar. Y así fuimos generando ocasiones, llevando a Japón hacia atrás, sobre todo en el segundo tiempo”, indicó.

“La cancha estaba difícil de jugar por abajo”, agregó.

Tras las palabras de Godín, inmediatamente se consultó a Suárez su opinión sobre el estado de los campos de juego en la Copa América.

“Obviamente que no es excusa y nosotros no somos un equipo de tiqui taca y de jugar por abajo, no es una excusa, pero los estadios y las canchas no están en buen estado”, dijo el goleador.

Y además, advirtió sobre el escenario del partido ante Chile. “En el Maracaná ya vimos que se jugó y se veía muy mal. Pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias”, expresó.

El último en manifestarse sobre el tema fue Edinson Cavani en la conferencia de prensa de este sábado.

Cuando se le preguntó si las canchas podían incidir en el juego de Uruguay, se tomó su tiempo y respondió: “No, no, no”. “Cuando una cancha está fea, está fea para los dos equipos”, agregó.

“Qué tanto mejor puede hacer un equipo en una cancha súper linda y en otra más o menos, porque tampoco estamos jugando en un potrero, estamos jugando en estadios de equipos de mucha historia, cuidados, y donde se juega un campeonato de los más importantes del mundo”, señaló.

El atacante señaló que nunca le echa la culpa a los estadios. “Capaz que el otro día en la jugada del mano a mano en otros estadios la hubiera picado mejor, pero no le echo la culpa, capaz que yo hubiera definido mejor, ver que la cancha estaba así, y definir de otra manera. Estamos jugando en muy buenos estadios y para todos es igual”, concluyó.