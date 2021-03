¿El fin de un reinado? Haaland y Mbappé acechan la magia goleadora de Messi y Ronaldo

Uno tiene la potencia de un tanque. El otro la velocidad de Usain Bolt. A uno lo encuentran parecido al personaje Majin Boo de la serie Dragon Ball y al otro a Donatello de las Tortugas Ninjas. Con 20 y 22 años, Erling Haaland y Kylian Mbappé reciben infinitas comparaciones a diario, que muchas veces escapan a sus condiciones futbolísticas. Otras tantas, que sí se concentran en su habilidad, ya los ponen a la altura de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, como sus futuros sucesores. Pero si a eso aspiran, aunque ya vayan bien rumbeados, tendrán un largo camino por recorrer.

Los cuartos de final de la Champions League se asoman. Por primera vez en 16 años, la cita no tendrá invitación para Messi y Ronaldo, pero sí estarán Haaland y Mbappé, quienes condujeron a sus equipos a pasar de fase en los octavos.

El jugador francés del París Saint-Germain metió cuatro de los cinco goles de su equipo en la eliminatoria contra el Barcelona de Messi. A Haaland no le hizo falta enfrentarse a Cristiano para refrescar su racha goleadora de otros años y en vez de vencer a la Juventus se sacó de encima al Sevilla. La señal es clara: el cambio de era se aproxima.

Desde 2007, el reinado Messi-Ronaldo prácticamente no ha tenido rivales que no queden por el camino. En ese año, el Balón de Oro lo ganó Kaká, Ronaldo quedó segundo y Messi tercero. Desde entonces, salvo en 2018 cuando el reconocimiento fue para Luka Modric, no hubo otro jugador en el planeta que ganara el premio: seis veces se lo llevó el argentino y cinco el portugués. El éxito colectivo y el alto desempeño individual –marcaron más de 44 goles en promedio en las últimas 13 temporadas–, resumen la constancia de dos futbolistas que han alternado el puesto del mejor jugador del mundo en los últimos 12 años. Pero la aparición de estos jóvenes bien podría marcar una nueva excepción.

A día de hoy, ambos siguen sobresaliendo y colándose en el podio mundial, pese a que la supremacía de sus equipos ya no es la misma. La diferencia es que, ahora, ellos están más viejos, dos jóvenes jugadores movieron sus fichas, se metieron a la conversación y las históricas estrellas, aún lejos de arrastrar un declive, no arañan las envidiables cifras que tenían antes.

Entre esta temporada y la anterior, aunque la ecuación de goles de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland dejan todavía por delante al portugués –hizo 62 goles en 70 partidos— uno de los de la nueva camada se lleva los aplausos por su promedio goleador: Haaland tiene un gol por partido.

Las cifras

Temporada 2019/20 Cristiano Ronaldo: 35 goles en 41 partidos. Promedio goleador: 0.85. Lionel Messi: 28 goles en 41 partidos. Promedio goleador: 0.68. Kylian Mbappé: 23 goles en 30 partidos. Promedio goleador: 0.76. Erling Haaland: 15 goles en 17 partidos. Promedio goleador: 0.88. Temporada actual (2020/21) Cristiano Ronaldo: 27 goles en 29 partidos. Promedio goleador: 0.93. Lionel Messi: 26 goles en 31 partidos. Promedio goleador: 0.83. Kylian Mbappé: 24 goles en 31 partidos. Promedio goleador: 0.77. Erling Haaland: 29 goles en 26 partidos. Promedio goleador: 1,11.

Entonces, ¿el éxito se terminó? ¿Hay una amenaza real de reemplazantes?

Ronaldo, distinguido por ganar la Champions League cinco veces desde 2007, no la levanta desde que se fue del Real Madrid, en 2018. Lo máximo que logró con la Juventus fue llegar a cuartos de final y anotar seis goles en su primer año. Pero ni esa vez ni en ninguna de las ediciones siguientes volvió a repetir una vieja costumbre –la de salir goleador— que cumplió en siete años distintos, entre el Madrid y el Manchester. Su transferencia a Italia fácilmente barrió por los suelos un récord que mantuvo durante seis ediciones seguidas y rompió la conquista de tres Champions al hilo con la que se habían beneficiado ambos; club y jugador.

Cristiano Ronaldo eliminado de la Champions ante el Porto

Para Messi, el dato es aún más alarmante. Si bien terminó como goleador hace menos tiempo, en la 2018/19, en las últimas diez ediciones apenas lo consiguió tres veces (2011/12, 2014/15 y 2018/19). Durante ese período, salió campeón con su equipo solamente en una ocasión, en 2015.

Este año Ronaldo se despidió con la misma cifra goleadora de la competencia pasada (4) e incluso su compañero Morata marcó más veces (6). Messi, que en 2019/2020 había sido superado por Suárez por dos goles, esta vez cerró el año con cinco anotaciones (cuatro de penal). La suma de ambos ni siquiera alcanza los registros de Haaland, el máximo goleador del torneo en desarrollo con 10.

La edición anterior también fue un fracaso para ambos. Uno se despidió en octavos, sumó solo cuatro goles, y el otro hizo tres y se fue vapuleado en la ronda siguiente en un histórico 8-2 contra el Bayern.

Joyas en crecimiento

Haaland y Mbappé, por el contrario, son dos joyas en crecimiento. Cada año mejoran sus números, aparecen en partidos importantes y cargan con la mochila de liderar a sus equipos dando la impresión de que no quedarán en el olvido como simples promesas. Si bien no han ganado un Balón de Oro (Messi lo hizo a los 22 y Ronaldo a los 23), rompieron otros récords que les dejan la vía libre para crecer sin presiones. Sus números hablan por sí solos.

Este año no fue la primera vez que Haaland llegó a cifras dobles en Europa. Ya en la Champions League pasada, cuando el Bayern se quedó con el título, terminó como segundo artillero detrás de Robert Lewandoski (15), con 10 goles.

Pero eso no es lo que más sorprende. En setiembre de 2019 fue el primero en la historia en meter un hat-trick en el primer tiempo de su debut continental y al cabo de seis meses, con menos de una hora en cancha, había conseguido un total de cinco goles.

Ahora, con 20 años, lleva 14 partidos por Champions y 20 aciertos, y tiene una efectividad que ronda el 70% en tiros al arco. Su contribución ayudó a que el Borussia Dortmund se metiera entre los ocho mejores por primera vez desde 2017.

Haaland en la Champions League contra el Sevilla

Mbappé es otro que no parece tener techo. A sus 17 años, congenió con Radamel Falcao y coló al Mónaco en las semifinales aportando más goles que el colombiano (seis contra cinco).

Después se marchó al París Saint-Germain y se perdió entre una larga lista de goleadores por dos años con cuatro remates a la red en cada edición.

La última Champions League ya es historia. Su nivel fue tan preciso que le bastó para repartirse con Mauro Icardi en goles (cinco cada uno) y embanderar a medio plantel hasta la final. El sabor amargo fue no quedarse con el título.

Aunque todavía no opaca a Neymar en números, desde que juega en París, Mbappé aprovechó su potencial para rodearse de estrellas y ausentarse menos veces –por lesión– que su compañero brasileño.

Sus apariciones

Por mayo de 2019, un alto jugador rubio de Noruega hacía nueve goles en un partido del Mundial Sub-20 de Polonia y sorprendía a propios y ajenos. Con esa cifra, el desconocido adolescente de 17 años se convertía en el goleador de la competición, con solo tres partidos jugados. Su nombre era Erling Braut Haaland, el mismo que esta temporada lleva 29 goles en 26 partidos entre Bundesliga y Champions, a pesar de que los resultados de su equipo no siempre lo acompañan.

Erling Haaland marcó nueve goles en un partido con Noruega

Un año antes, en pleno mundial de Rusia 2018, el que se terminaba de consolidar como promesa era otro veloz y habilidoso joven, de 19 años. ¿Su nombre? Kylian Mbappé Lottin, Era su primera Copa del Mundo, que muy poco se parecía a las rondas de Champions League, donde un año antes había guiado al Mónaco a semifinales.

Le tocó jugar contra la Argentina de Messi y se despachó con dos goles. Lejos de achicarse, llegó a la final, se transformó en el tercer jugador más joven de la historia en anotar en esa fase y fue campeón del mundo aportando cuatro goles en siete partidos para su selección. Es el mismo que ahora dejó afuera al Barcelona de Messi y sueña con escapar a la etiqueta de promesa.